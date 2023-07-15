Putin'in Wagner'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Prigojin'in son görüntüsü olay oldu

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın askeri kanadına karşı isyan başlatan Wagner paralı asker grubu ve grubun liderin Yevgeniy Prigojin ile ilgili Rus Kommersant gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Wagner'in artık hukuken var olmadığının altını çizen Rus lider, başarısız isyan sonrası Prigojin ile görüştüğünü doğruladı ve Wagner grubuna çatışmalara katılma da dahil, gelecekteki hizmetleri için olası seçenekler sunduğunu belirtti.

PUTİN'İN SUNDUĞU SEÇENEKLER NELERDİ?

Putin'in açıklamaları bugün Batı medyasının en çok dikkat çeken konu başlıklarından biriydi.

Açıklamaları 'sürpriz' olarak değerlendiren İngiliz Guardian gazetesi Wagner-Kremlin arasındaki görüşmenin sır detaylarını açıkladı.



Haberin Devamı

Gazetede yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin müzakereler sırasında Wagner savaşçılarının Ukrayna'da Komutan Andrey Trochev liderliğinde hizmet vermeye devam etmesine izin vereceğini söyledi.

Putin'in teklifi toplantıya katılan Wagner üyelerinin bir kısmından destek görse de Prigojin net bir şekilde bu teklifi reddetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

Guardian gazetesi Putin'in başarısz olduğu müzakereleri kamuoyuna açmasının şaşırtıcı olduğunu belirtirken, Rus basını ve sosyal medya Prigojin'in sosyal medyaya düşen yeni fotoğraflarını konuşuyor.

Telegram'daki bir sohbetten internete yayılan görüntüde Prigojin'in üzerinde iç çamaşırları ile kameralara el salladığı görülüyor.



Görüntülerin tam olarak nerede ne zaman çekildiği belli değil ancak Batı medyası söz konusu videonun Prigojin'i küçük düşürme kampanyasının son halkası olduğunu öne sürüyor.

BİRLİKLER BELARUS'TA EĞİTİMDE

Öte yandan Rusya’da silahlı ayaklanma başlattıktan sonra geri çekilen ve askeri faaliyetlerine Belarus’ta devam edeceği duyurulan Rus paralı asker grubu Wagner birliklerinin bir kısmı Belarus’a giriş yaptı. Belarus Savunma Bakanlığı’nın basın servisi tarafından yayınlanan görüntülere göre Wagner birlikleri başkent Minsk’e yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Osipovichi kasabasına askeri bir kamp kurdu. Wagner birlikleri Belarus ordusuna askeri eğitimler vermeye başladı.

Haberin Devamı

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ise eğitimlere dair, “Wagner birlikleri, Belarus askerlerine muharebe alanına hareket, taktik atış becerilerini arttırma, teknik ve sıhhi eğitimler verdi” denildi.



Kremlin-Wagner arasındaki gerilim devam ederken ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin'in Ukrayna'daki savaşı çoktan kaybettiğini öne süren ABD Başkanı Wagner'in patronu Yevgeny Prigojin'e tavsiyede bulundu ve "Putin'in ne yapabileceğini sadece Tanrı bilebilir. Ben Prigojin'in yerinde olsam, yediklerime dikkat ederdim. Gözümü menüden ayırmazdım." dedi.