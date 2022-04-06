Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

“Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik”

#NATO#Jens Stoltenberg#Putin
“Putinin Ukraynanın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, “Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik” dedi.

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 6-7 Nisan tarihlerinden düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Müttefiklerin Ukrayna’ya daha fazla silah yardımında bulunmasını beklediğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna'nın acilen askeri desteğe ihtiyacı var. Müttefikler halihazırda tanksavar ve hava savunma sistemleri, hafif ve daha ağır gelişmiş silah sistemleri temin ediyor. Bu desteklerin etkisini her gün görüyoruz. Sadece Rus silahlarının yok edilen resimlerini görebiliriz. Bunlar, NATO müttefikleri tarafından teslim edilen silahlarla yapılan şeyler. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA GÜÖLERİNİ KUZEYDEN DOĞUYA ÇEKİYOR

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerlediğini belirten Stoltenberg, "Rusya'nın güçlerini kuzeyden doğuya doğru çektiğini görüyoruz. Bizim beklentimiz büyük saldırıların devam etmesi yönünde. Putin'in amacı Donbass'ta kontrolü ele geçirmek ve Rusya ile arada köprü oluşturabilmek" diye konuştu. Stoltenberg ayrıca, "Başkan Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik. Uzun vadeli hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ukrayna’yı desteklememiz, Rusya'ya karşı yaptırımlarımızı sürdürmemiz ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

SAVAŞIN YILLARCA SÜREBİLECEĞİNİ ANLAMALIYIZ

Ukrayna’daki savaşın yıllarca sürebileceğini kaydeden Stoltenberg, "Bu savaş artık sona ermeli. Başkan Putin birliklerini ve güçlerini toplayarak, Ukrayna'ya saldırmayı bırakıp siyasi bir çözüm bulmak için masaya oturmalı. Ancak aynı zamanda gerçekçi olmalı ve bu savaşın uzun aylarca hatta yıllarca sürebileceğini anlamalıyız. Bu yüzden uzun vadeli hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Jens Stoltenberg#Putin

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore

BAKMADAN GEÇME!

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj
Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore