Putin'in Ukrayna temasları sürüyor: Trump'ın temsilcisiyle görüşme sonrası dikkat çeken temaslar

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Kazakistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Witkoff ile 6 Ağustos'taki görüşmesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Bu önemli bilgiler için teşekkür eden Mirziyoyev, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik çabaları desteklediğini bildirdi.

Başta ticaret, ekonomi, enerji, kültür ve insani alanlarda olmak üzere Rusya-Özbekistan iş birliği konusunu da ele alan liderlerin görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ittifakın daha da güçlendirilmesi konusundaki karşılıklı ilgi teyit edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

KAZAKİSTAN LİDERİNİ ARADI

Putin, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Washington ile yürütülen diyaloğun ilerleyişi ve Witkoff ile yapılan görüşmenin ana sonuçları hakkında görüşmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i de telefonla aradı. Verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokayev, ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesini amaçlayan adımları memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

İki ülkenin gündemindeki bazı güncel konuların ele alındığı görüşmede, özellikle karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, sanayi ve enerji alanlarında büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi gibi pratik konulara vurgu yapıldı. İki lider, yıl sonundan önce gerçekleştirilecek ikili üst düzey etkinliklere hazırlık konularını da görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin, 6 Ağustos'ta, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Moskova'da bir araya gelmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump görüşmesinin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını açıklamıştı.

Putin, ABD’li mevkidaşı Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) uygun yerlerden biri olduğunu dile getirmişti.