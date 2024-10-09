Putin'in Ukrayna korkusu! 1 milyar dolarlık yazlığını yıktırdı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın olası bir İHA saldırısı nedeniyle Rusya'nın güneyindeki Soçi şehrindeki yazlık konutunu yıktırdığı iddia edildi.

Mirror gazetesinin Rus medya kuruluşu Proekt'ten aktardığı habere göre, 72 yaşındaki Putin'in, Karadeniz kıyısındaki yazlık konutunu öldürülmekten korktuğu gerekçesiyle ziyaret etmediği de öne sürülen iddiada yer aldı.

Rus muhalif yayın organı Proekt tarafından elde edilen uydu görüntülerinde, Putin'in yazlığının Şubat ya da Mart ayında yıkıldığı ve konuttan geriye büyük bir toprak çukur kaldığı görüldü.

Sürgündeki Ruslar tarafından kurulan Proekt'in haberinde, “Kendi hayatından endişe ettiği için Soçi'ye gitmeyi bıraktı. Başkan İHA saldırılarından korkuyor. Yazlığın bulunduğu yer artık bir çukur" denildi.

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Habere göre, Putin'in olası bir İHA saldırısından duyduğu endişe nedeniyle yazlığın yıkılması kararını aldığı bilgisi konuya yakın bir kaynak tarafından doğrulandı.

1 milyar dolarlık yazlık, 1991'den beri Putin tarafından resmi konutlarından biri olarak kullanılıyordu. Covid-19 salgını sırasında kendisini burada izole etti.

Moscow Times'ın haberine göre Putin, 2014'te Soçi Olimpiyatları için tadilat yapılan yazlığında genellikle yılda en az 30 gün geçiriyordu. Ancak Rusya'nın Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı savaş ilan etmesinin ardından konuta yaptığı ziyaretler azalmaya başladı. 2023 yılında konutta sadece sekiz gün geçirdi ve bu yılın Mart ayından bu yana da konuta hiç gitmedi.

Putin'in yazlığa son ziyareti ise 6 Mart'ta, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'yle yaptığı toplantı sırasında gerçekleşti.