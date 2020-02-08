Putin’in Türkiye’ye ziyareti gündemde

Erdoğan’ın bunu reddettiği kaydedilirken, Putin’in yüz yüze görüşmek için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE MUTABAKATA BAĞLI

İki lider arasında geçtiğimiz günkü görüşmede, Putin’in çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını daraltmaya çalıştığı ve Türkiye’ye M4 ve M5 otoyolları altındaki sınırın üzerine yani kuzeye çekilmesi önerisini getirdiği ancak Erdoğan’ın bunu reddettiği öğrenildi. Erdoğan, sivil halkın korunması için 12 gözlem noktasının önemine dikkat çekti. Heyetlerin görüşmelerinin sonucu önem taşırken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de bu süreçte Türkiye’ye gelebileceği kaydedildi. Erdoğan, mutabakat gereği rejime söz konusu bölgeden çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre vermişti. Görüşmelerde, Rusya’dan, rejimin bu konuda da uyarılması istendi.