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Putin’in Türkiye ziyareti ertelendi

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#Rusya#Putin#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Putin’in Türkiye ziyareti ertelendi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

Rusya lideri Vladimir Putin’in mart ayından bu yana Türkiye’ye yapacağı söylenen resmi ziyareti belirsiz bir tarihe ertelendi.

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Kremlin Sarayı, ziyaretin ertelenmesine gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in çalışma takvimlerinde uyumlu bir boşluk bulunamamasını gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Liderlerin ajandası uyuşmadığı için ziyaret ertelendi. Ertelenmede art niyet veya ikili ilişkilerde soğukluk aramak yersiz olur. Türkiye ile Rusya liderleri bir araya gelmemiş olsa bile, farklı düzeydeki yetkililer arasında sürekli temaslar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Putin#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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