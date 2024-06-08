Putin’in Türkiye ziyareti ertelendi

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Kremlin Sarayı, ziyaretin ertelenmesine gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in çalışma takvimlerinde uyumlu bir boşluk bulunamamasını gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Liderlerin ajandası uyuşmadığı için ziyaret ertelendi. Ertelenmede art niyet veya ikili ilişkilerde soğukluk aramak yersiz olur. Türkiye ile Rusya liderleri bir araya gelmemiş olsa bile, farklı düzeydeki yetkililer arasında sürekli temaslar devam ediyor” ifadelerini kullandı.