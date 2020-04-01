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Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Putin’in tokalaştığı doktorda virüs çıktı

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Putin’in tokalaştığı doktorda virüs çıktı
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir hafta önce ziyaret etiği Moskova yakınlarındaki bulaşıcı hastalıklar merkezi “Komunarka” hastanesi Başhekimi Denis Protsenko’nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Şimdi Rusya’da herkes “Putin’e de bulaştı mı” sorusunu soruyor. Çıkan haberler üzerine hastane açıklama yaparak ‘Doktorun durumu normal. Test konaravirüse yakalandığını göstermesine rağmen görevinin başında bulunmaya devam ediyor’ dedi.

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