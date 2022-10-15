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Putin’in tehdidinden sonra çember daralıyor… NATO harekete geçti: Rusya’ya karşı nükleer tatbikat!

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#NATO#Tatbikat#RUSYA
Putin’in tehdidinden sonra çember daralıyor… NATO harekete geçti: Rusya’ya karşı nükleer tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 16:00

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta son günlerde yapılan sert hamleler dünyayı bir nükleer tehdidin ve derin bir korkunun içine attı. Yaşanan son gelişmelerin ardından NATO da duruma daha fazla sessiz kalamadı ve oldukça kritik bir adım atmaya karar verdi.

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Rusya'ya ait nükleer bombardıman uçaklarının, NATO üyesi Norveç ve yakında ittifaka katılması beklenen Finlandiya sınırına yakın Olenya Hava Üssü'ne konuşlandırılması ortalığı karıştırdı. Uydu görüntülerinde bombardıman uçaklarının sayısının giderek arttığı görüldü.

Putin’in tehdidinden sonra çember daralıyor… NATO harekete geçti: Rusya’ya karşı nükleer tatbikat
TEHDİT HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Üstelik bunun hemen öncesindeki günler boyunca Rusya Devlet Başkanı Putin hem Ukrayna’yı hem de dünyayı ‘gereken her şeyi yaparım, her silahı kullanırım’ diyerek tehdit etti. ABD tarafından yapılan “Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmıyoruz” açıklamasına rağmen NATO’nun yanı başında hissettiği tehdit her geçen gün büyüyor.

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NATO, Putin'in Rusya ile doğrudan çatışmaların 'küresel bir felakete' yol açacağı konusundaki uyarısının hemen ardından, pazartesi günü Avrupa'nın nükleer bombalarının kullanımını da gerçekleştirecek askeri tatbikatlara başlayacak.

NATO'nun 'Sabit Öğlen' adındaki rutin Ekim tatbikatında eğitim uçuşlarına 60 kadar uçağın katılacağı belirtiliyor.

Putin’in tehdidinden sonra çember daralıyor… NATO harekete geçti: Rusya’ya karşı nükleer tatbikat
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları geçtiğimiz gün bir araya geldi

NATO: TATBİKATIN SAVAŞLA İLGİSİ YOK

NATO'ya göre nükleer tatbikatlar canlı bomba içermiyor ve 'güncel dünya olaylarıyla bağlantılı değil'.

Ancak siyasi analistler durumun bunun tam tersi olduğunu düşünüyor.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, tatbikatın, nükleer caydırıcılığın 'güvenli, emniyetli ve etkili kalmasını' sağlamaya yardımcı olduğunu söyledi.

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ZAMANLAMA SORU İŞARETİ YARATTI

Ancak tatbikatın ve bu açıklamaların zamanlaması ve Vladimir Putin'in sözlerinin hemen ardından gelmesi dünya kamuoyunda haklı olarak soru işaretleri uyandırdı.

NATO’nun yıllık nükleer tatbikatında 60'a kadar uçağın Belçika, Kuzey Denizi ve İngiltere üzerinde eğitim uçuşlarına katılması bekleniyor.

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NATO, web sitesinde 30 Ekim'e kadar sürecek tatbikatın rutin ve tekrarlanan bir eğitim faaliyeti olduğunu ve hiçbir canlı silah kullanılmayacağını söyledi.

Putin’in tehdidinden sonra çember daralıyor… NATO harekete geçti: Rusya’ya karşı nükleer tatbikat
Rusya'nın seferberlik emriyle orduya çağırdığı erkekler kayıt yaptırırken

SON MODEL SİLAHLAR BELÇİKA'YA GELECEK

NATO'dan yapılan açıklamada, Belçika, pazardaki en gelişmiş savaş uçakları ve Kuzey Dakota'daki Minot Hava Üssü'nden gelecek ABD B-52 uzun menzilli bombardıman uçakları da dahil olmak üzere 14 ülke ve 60'a kadar uçağın katılacağı bu tatbikatlara ev sahipliği yapacak.

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