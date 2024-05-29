Putin'in tehdidi Avrupa'da taşları yerinden oynattı: Küçük devletler risk altında!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Rusya'ya ait askeri üsleri 'etkisiz hale' getirmesi için Batılı müttefiklerinin silahlarını kullanmasına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Fransız lider, silahların sadece askeri hedeflerde kullanılabileceğini, sivil kapasitelere kesinlikle dokunulmaması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA VE NATO DA AYNI FİKİRDE, ABD İZİN VERMİYOR

Kiev'e uzun süredir istediği, Rusya'nın derinliklerini vurabilecek kapasitedeki Alman Taurus seyir füzelerini tedarik etmeyi reddeden Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bu konuda Ukrayna'yı desteklediğini ve Kiev silah tedarikçilerinin koşullarına saygı gösterdiği sürece Fransa Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğunu söyledi.



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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz günlerde Economist'e verdiği demeçte benzer açıklamalarda bulunmuş ve ittifak üyelerinin Ukrayna'nın batılı silahlarla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Avrupa ve NATO'dan gelen açıklamaların aksine Beyaz Saray bu ihtimali şimdilik dışlıyor. Politikalarında bir değişiklik olmadığını hatırlatan Beyaz Saray Kiev'e gönderdikleri askeri mühimmatın kesinlikle Rusya içinde kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Batı cephesinden peş peşe gelen açıklamalara Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Özbekistan'a yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna'nın Rusya'ya gerçekleştireceği saldırılarda Batılı silahların kullanılmasının 'ciddi sonuçları' olacağı konusunda uyardı.



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Vladimir Putin , Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silahlarını bugün Rusya topraklarına yapılacak saldırılarda kullanmasına onay vermesi halinde bunun 'ciddi sonuçları' olacağı konusunda uyardı.

“Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar” diyen Rus lider, Batılıların Ukrayna’ya asker gönderme kararı vermesinin de olumsuz sonuçlar doğuracağını hatırlattı:

“Bunun iyi ve doğru bir karar ve iyi bir çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum. Bu gerginliği tırmandırma ve Avrupa’da ciddi bir çatışmaya ve küresel bir çatışmaya doğru yeni bir adımdır. Bu onlara lazım mı? O zaman buyurun”



BUGÜN AVRUPA MEDYASININ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ OLDU

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Putin'in açıklamaları bugün Avrupa medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. İngiliz Dailymail gazetesi 'Putin Avrupa'yı ciddi sonuçlarla tehdit etti' ifadesini kullanırken, France 24 Macron'un açıklamalarının Putin'i kızdırdığını ve Rus liderin nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeleri tehdit ettiğini yazdı.



Macron'un Ukraynalı askerlerin eğitimi için Kiev'e asker göndermeye hazırlandığını hatırlayan Fransız medyası dün gelen açıklamalarla beraber Batı'nın yavaş yavaş Putin'in kırmızı çizgilerini test ettiğini yazdı.

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Alman N-TV kanalı Putin'in Avrupa'yı küresel çatışma ile tehdit ettiğini yazdı ve özellikle küçük Avrupa devletlerinin risk altında olduğunu belirtti.