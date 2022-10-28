Putin'in sözleri panik yarattı... Kritik Soçi zirvesi öncesi Paşinyan'dan Rusça jest!

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki gün önce, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ile bu yılın sonuna kadar barış anlaşmasının imzalanmasını diliyorum" sözlerini kullanmıştı.

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap etti. Rusya'nın Soçi kentinde 31 Ekim'de yapılması planlanan üçlü görüşmeye katılacağını söyleyen Paşinyan, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, 31 Ekim'de Soçi'de üçlü görüşme yapılmasına dair davet aldım. Bu daveti onayladım. Azerbaycan'ın onaylayıp onaylamadığına dair bir bilgim yok" dedi.

Kritik zirve dünya tarafından merakla beklenirken Rusya'dan gelen yorumlarsa tartışmaların hararetini bir nebze daha artırdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konu hakkındaki, özellikle de Ermenistan'ın süreç boyunca takındığı tutumla ilgili yorumları Ermenistan'da paniğe yol açtı. PUTİN'İN PAŞİYAN'LA İLGİLİ SÖZLERİ

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Putin’in dün Ermenistan hakkında "kendi yolunu tercih etti, durum ortada" diyerek yaptığı sitem içeren açıklamalardan sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün Rusya’nın sunduğu ilkeleri Soçi’de kabul etmeye hazır olduklarını ‘Rusça’ paylaştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yapılan Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 19’uncu kez düzenlenen toplantısının genel oturumunda Ermenistan’ın Karabağ meselesindeki tutumunu eleştiren açıklamaları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı harekete geçirdi. PAŞİNYAN ANINDA RUSÇA CEVAP VERDİ!

Twitter hesabından Rusça açıklama yapan Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya'nın önerdiği ilkeler üzerinden Azerbaycan ile bir anlaşmaya varılması için çalışmayı kabul ettiğini belirterek “Eylül başında Ermenistan, Rusya Federasyonu tarafından sunulan ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik temel ilkeler temelinde çalışmayı kabul etti ve bunu Soçi'de teyit etmeye hazır. Rusya'nın da bu anlaşmayı destekleyeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.



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Putin, gazetecilerden konuyla ilgili gelen soru üzerine Rusya’nın yıllardır Ermenistan'a Karabağ meselesini oradaki halkın ayrıldığı beş bölgeyi Bakü’ye devrederek çözmesini teklif ettiğini, ancak Erivan’ın kendi yolundan gitmeyi seçtiğini vurgulayarakifadelerini kullanmıştı.Rusya'nın barış anlaşması ile ilgili Ermeni halkının seçimini destekleyeceğini söyleyen Rus lider, barış anlaşmasının hangi versiyonunu tercih edileceği sorusunun altını çizdi.

Putin, Ermenistan'a hiçbir şeyi empoze etmeyeceklerini belirterek “Ermeni halkı ve mevcut Ermeni yönetimi, Karabağ konusundaki barış anlaşmasının Washington tarafından belirlenen sözde versiyonunun seçilmesi gerektiğine inanıyorsa, tercihlerine saygı duyarız. Anladığım kadarıyla, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğinin bir bütün olarak tanınmasını sağlıyor, o zaman Ermenistan öyle düşünüyorsa lütfen, Ermeni halkının herhangi bir tercihini destekleyeceğiz. Eğer Ermeni halkı ve Ermeni yönetimi, Karabağ'ın kendine has bazı özellikleri olduğunu söyler ve bu özelliklerin dikkate alınması gerektiğine ve gelecekteki barış anlaşmasında tartışılması gerektiğine inanıyorsa, bu da mümkün. Ama mutlaka Azerbaycan ile müzakere etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.



Putin, anlaşmaların Azerbaycan tarafından da kabul edilebilir olması gerektiğinin de altını çizdi.