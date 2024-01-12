Putin'in sır gibi sakladığı kızı ilk kez konuştu: Babasından hiç bahsetmedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova, Moskova Belediye Başkanlığı'na bağlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Medtech.Mocsow'a konuştu.

KREMLİN HAYATINA İLİŞKİN DETAYLARI SIR GİBİ SAKLIYOR

16 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ancak Youtube'a yeni yüklenen söyleşi dünya çapında dikkat çekti çünkü Putin'in yıllardır gözlerden uzak tuttuğu 38 yaşındaki kızı ilk kez bir röportaja katıldı.

Kremlin'in yaşamına ilişkin ayrıntıları adeta bir sır gibi sakladığı 38 yaşındaki Vorontsova,Putin'in eski eşi Ludmiła Putina'dan olan iki kızından biri.

1985 doğumlu Vorontsova, pediatrik endokrinoloji uzmanı ve Hollandalı bir iş insanı ile evli.



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Röportajında küresel tıbbi gelişmelerden bahseden Vorontsova Rusya'nın insan merkezli bir toplum olduğunu belirtti ve "Bizim için insan hayatı en yüce değerdir" dedi.

42 dakikalık söyleşi boyunca Putin'in babası olduğundan ya da Putin'le ilişkisinden bahsetmeyen Vorontsova hobilerinden ve boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğinden bahsetti.

Sörf ve kayak yapmayı sevdiğini anlatan Vorontsova tam bir spor tutkunu olduğunu belirtti ve "Haftada en az birkaç saatimi sağlıklı bir yaşam tarzına, spora ayırıyorum" dedi. ve ekledi

"Güzel olan her şey benim için ilham kaynağı: Tablolar, müzeler, tiyatrolar, müzik. "



Röportajın sunucusu ve Medtech.Moscow'un CEO'su Vyacheslav Shulenin de genç kadına babası ile ilgili herhangi bir soru yönlendirmedi.

Araştırma kuruluşu Vorontsova'nın röportajının Rus sosyal ağı Vkontakte'de yaklaşık 225.000 kez izlendiğini belirtiyor. Video YouTube'da ise binden az görüntüleme aldı.

KIZ KARDEŞİ İLE BERABER YAPTIRIM LİSTESİNDE

Maria Vorontsova 1985 yılında dünyaya geldi. St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu. Şimdilerde endokrin sistem üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen olan Vorontsova aynı zamanda da tanınan bir iş kadını.

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Kendisi Hollandalı iş adamı Jorrit Joost Faassen ile evli.

Maria Vorontsova ve kız kardeşi Katerina Tikhonova, babalarının Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımlara maruz kaldılar.