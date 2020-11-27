Putin'in sır gibi sakladığı kızı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili kamuoyuna çok az ayrıntı yansıtmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilgili Rus medyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. St. Petersburg’da özellikle Putin’e yakın Rus zenginlerin yoğunlukla yaşadığı Kamenny Islands bölgesi sakinlerine dayandırılan haberde, Vladimir Putin’in, Svetlana Krivonogikh isminde bir kadından evlilik dışı çocuğu olduğu öne sürüldü.

TEMİZLİK GÖREVLİSİYDİ

Eski bir temizlik görevlisi olan, daha sonra ise gizli bir milyonere dönüştüğü öne sürülen Krivonogikh ve Putin’in 1990’lı yılların sonundan 2000’li yılların başlarına kadar bir ilişki yaşadıkları iddia edildi. 2003 doğumlu Yelizaveta Vladimirovna’nın bu ilişki sonucunda dünyaya geldiği aktarıldı.

KREMLİN YALANLADI

Yelizaveta Vladimirovna’nın doğum belgelerinde baba adının yer almadığı ve 17 yaşındaki kızın ikinci adının Vladimirovna olmasının, Rusya’da genellikle babaların isimlerinin ikinci isim olarak çocuklara verilmesinden hareketle Vladimir Putin’i işaret ettiği belirtildi. Öte yandan Putin ortaya atılan habere herhangi bir tepki vermezken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov iddiaları yalanladı.

Maria Vorontsova ile Katerina Tikhonova

Putin’in 2013’te boşandığı eski eşi Lüdmila Putina’dan iki kızı olduğu biliniyor. Katerina Tikhonova (34), dansı bıraktıktan sonra siyasete atıldı. Maria Vorontsova (35) ise bilim insanı.