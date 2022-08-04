Putin’in sevgilisi o listede

Haberin Devamı

ABD, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sevgilisi Alina Kabaeva’nın da bulunduğu bazı kişilere yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, eski ritmik jimnastik olimpiyat şampiyonu olan 39 yaşındaki Kabaeva’nın vizesini dondurdu ve mülkiyet kısıtlamaları getirdi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın eski üyesi olan Kabaeva, aynı zamanda Moskova’nın Ukrayna’yı işgalini destekleyen bir Rus ulusal medya şirketinin de başkanı.

ARALARINDA RUS MİLYARDER DE VAR

İngiltere, geçen mayıs ayında Kabaeva’ya yaptırım uygulamaya başlamış, Avrupa Birliği de haziran ayında Kabaeva’ya seyahat ve malvarlığı kısıtlamaları getirmişti. Yaptırım uygulanan diğer kişiler arasında, Buckingham Sarayı’ndan sonra Londra’nın en büyük ikincisi olarak kabul edilen 25 yatak odalı Witanhurst malikânesinin sahibi oligark Andrey Grigoryevich Guryev de bulunuyor. ABD ayrıca, Guryev’in 120 milyon dolarlık Alfa Nero yatına ve oğlu Andrey Andreviç Guryev’e de yaptırım uyguladı.