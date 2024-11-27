'Putin'in seçtiği silah bir tesadüf değil' Oreşnik aslında ABD ve NATO'ya stratejik bir mesaj...

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Rusya'nın topyekun işgalinden bu yana geçen 1000 günün ardından, Ukrayna'daki çatışmalar hala devam ediyor. Moskova'nın Kursk bölgesinde Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılması bölgedeki tansiyonu yükseltirken ABD başkanı Joe Biden, geçtiğimiz tüm dengeleri değiştirecek bir adım attı ve Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdi. ABD yönetiminin peşinden İngiltere de Kiev'e temin edilen "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin kullanımına onay verdi.

Batı tarafından temin edilen silahların Rus topraklarına saldırı için kullanılmasına Kremlin'den yanıt gecikmedi. Rusya Ukrayna savaşı boyunca hiç kullanmadığı bir silahı gün yüzüne çıkardı ve Ukrayna'ya 'Oreşnik' isimli yeni bir füze ile saldırı gerçekleştirdi.



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KITALARARASI BALİSTİK FÜZE: AVRUPA ÇAPINDA HEDEFLERİ VURABİLİR

Kiev yönetimi 21 Kasım'da Dnipro'yu vuran füzenin parçalarını sergileyerek, bu silahın kıtalararası balistik bir füze (ICBM) olduğunu duyurdu.

ICBM, adından da anlaşılacağı üzere savaş başlıklarını çok uzun mesafelere göndermek için tasarlanmış silahlar. Her bir füzeye birden fazla savaş başlığı takılabiliyor, bağımsız olarak yolunu bulabiliyor ve çeşitli hedefleri vurabiliyor.



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Standart tanımına göre kıtalararası balistik füzelerin 5500 kilometrenin üzerinde menzili olması gerekiyor. Bazı füzelerin menzili ise çok daha büyük. Bu füzeler saatte 24.500 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Yani, saniyede 7 kilometre kat edebiliyor. Balistik füze adı veriliyor, çünkü atmosferin üst katlarına götüren bir roketten güç alıyor ve daha sonra hedefe doğru alçalıyor. Bu şekilde böyle hızlı gidebiliyorlar. Daha düz bir güzergahta giden, daha yavaş seyir füzelerine kıyasla engellenmeleri de çok daha zor.

Sovyetler Birliği, Ağustos 1957'de ICBM'leri ilk deneyen ülke olmuştu. Şimdi ise Rusya'ya ek olarak ABD ve Çin'in de karadan atılan ICBM envanteri büyük. İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore de daha az sayıda, karadan ya da denizaltılardan atılan bu tür füzelere sahip.



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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev'e göre, dünyada "Oreşnik" füzesine benzer sistemler bulunmuyor ve füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Rusya'ya göre bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri bile vurabilir.

"TAM OLARAK PUTİN'İN İSTEDİĞİ ŞEY"

Bugün ABD medyasında yayınlanan bir analizde, Rusya'nın Ukrayna'yı daha önce hiçbir savaşta kullanılmamış bir silahla vurmasının geçici bir panik ve karışıklığa yol açtığı belirtildi ve bunun Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'tam olarak istediği şey' olduğu ileri sürüldü.

FoxNews'da yer alan habere göre, Putin Kiev'in müttefiklerine, özellikler ABD ve NATO liderlerine stratejik bir mesaj vermek ve aynı zamanda üstlerinde psikolojik bir baskı yaratmak istiyor.



Kıtalararası balistik füzelerin nükleer savaşlarda kullanılmak üzere tasarlandığını belirten FoxNews, Putin'in 'Oreşnik' isimli silahı seçmesinin bir tesadüf olmadığını ileri sürüyor.

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Rusya'nın yeni silahının nükleer veya nükleer olmayan savaş başlıkları ile donatılabileceğini ve mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin neredeyse imkansız olduğunu yazan yayın organı Putin bugün konvansiyonel silahlarla yapılan saldırıların yarın nükleer olabileceğinin sinyalini verdiğini iddia etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in "Batı, Rusya'nın yeni füze testini ciddiye almalı, olası sonuçlarını değerlendirmeli ve Kiev'e desteğini sonlandırmalıdır." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Foxnews bunun Batı'ya açık bir gözdağı olduğunu yazdı.