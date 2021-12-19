Putin’in şartlarına Batı’dan ret

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RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD başta olmak üzere NATO üyesi ülkelere sundukları güvenlik anlaşması taslağını önceki akşam resmi internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı. Taslakta yer alan maddelere göre, NATO’dan, Ukrayna ile diğer eski SSCB ülkelerinin üyelik taleplerini reddetmesi, Orta ve Doğu Avrupa’daki askeri varlıklarını geri çekmesi istendi. 1997 yılında Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılımından sonra bu ülkelere yapılan askeri ve silah konuşlandırılmasının durdurulması da talep edildi.

TATBİKAT TALEBİ

Taslakta ayrıca, NATO ve Rus savaş gemileri ile askeri uçaklarının, olası bir çatışma riskini azaltmak üzere Baltık Denizi ve Karadeniz gibi tarafların tartışmalı olduğu noktalara gönderilmemesi istendi. Böylece askeri tatbikatlarda şeffaflığın arttırılabileceği ve güven arttırma mekanizmalarının kurulabileceği belirtildi. Taslakta ayrıca, Rusya ve ABD’nin başka ülkelerde nükleer silah konuşlandırmaması talebi bir kez daha dile getirildi. Bu taleplerin yer aldığı güvenlik anlaşması taslağının hafta başında ABD ve NATO üyeleri gibi söz konusu taraflara iletildiği kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta video konferans ile Ukrayna krizini görüşmüştü.

ABD’NİN DE ŞARTLARI VAR

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile üçüncü bir yerde, istenirse Cenevre’de görüşmeye hazır olduklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise ‘diyaloga hazır olduklarını, Avrupalı müttefiklerle koordineli olmak istediklerini’ belirtti. Sullivan, “Rusya, Amerika ve NATO’nun eylemleriyle ilgili kendi endişelerini ortaya koydu, biz de Rusya’nın çıkar ve değerlerimize zarar verdiğini düşündüğümüz Rus eylemleriyle ilgili endişelerimizi masaya koyacağız” dedi.

‘AFGANİSTAN’A YOLLANMAYAN SİLAHLAR UKRAYNA’YA GİDEBİLİR’

AMERİKAN Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı bir habere göre, Ukrayna, ABD’den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti. Joe Biden yönetimi de bu yönde bir planı değerlendirmeye alırken, soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ise bu planı henüz onaylamadı.

MOSKOVA ‘AÇIK SEMALAR’DAN RESMEN ÇEKİLDİ

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ABD’nin Kasım 2020’de resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararı alan Rusya, söz konusu anlaşmadan dün itibariyle resmen çıktı. Taraf ülkelerin askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması’nı imzalayan 34 ülke arasında Türkiye de yer alıyor. Rus yetkili Konstantin Gavrilov, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya’nın Avrupa ülkelerinde ve ABD’de askerlerinin hareketlerini uydularla izleyebileceğini söyledi.