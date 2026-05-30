Putin'in ölümsüzlük planı: Başına kızını geçirdi... 26 milyar dolarlık gizli Rus projesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaşlanmayı geciktirmek ve insan ömrünü uzatmak amacıyla yürüttüğü 26 milyar dolarlık dev proje, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli Wall Street Journal’ın ortaya çıkardığı bilgilere göre Kremlin, gen terapilerinden laboratuvarda organ üretimine, biyobaskı teknolojilerinden kriyoterapiye kadar uzanan kapsamlı bir “uzun ömür” programını devlet politikası haline getirdi.

İddialara göre Putin’in hedefi yalnızca yaşam süresini uzatmak değil, gelecekte insan vücudunun hasar gören parçalarının sürekli yenilenebileceği bir sistem kurmak.

HER ŞEY Şİ CİNPİNG İLE YAPILAN KONUŞMAYLA GÜNDEME GELDİ

Proje ilk kez geçen yıl Pekin’de düzenlenen bir askeri geçit töreninde Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında geçen ve mikrofonlara yansıyan bir konuşmayla dikkat çekti.

Putin’in, Şi’ye insanların organlarını değiştirerek ölümsüzlüğe ulaşabileceğini anlatması başlangıçta iki lider arasındaki sıra dışı bir sohbet olarak yorumlandı. Daha sonra is bu ifadelerin, Kremlin destekli dev uzun ömür programına işaret ettiği öne sürüldü.

26 MİLYAR DOLARLIK “UZUN ÖMÜR” HAMLESİ

Rus hükümeti, “Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri” adı verilen program kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan bir gen terapisi üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Rusya Bilim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, geliştirilen ilacın “yaşlanmaya karşı mücadelede en umut verici yöntemlerden biri” olduğunu söyledi.

Programın nihai hedefi ise 2030 yılına kadar laboratuvar ortamında üretilen biyouyumlu doku ve organlarla insan vücudunun onarılabilmesini sağlamak.

LABORATUVARDA ORGAN ÜRETME HEDEFİ

Putin tarafından desteklenen bilim insanları iki temel teknoloji üzerinde yoğunlaşıyor:

Canlı dokuların 3D yazıcılarla üretildiği biyobaskı teknolojisi

İnsanlarla genetik uyumlu kabul edilen mini domuzlarda organ yetiştirilmesini amaçlayan ksenotransplantasyon

Rus araştırmacılar, biyobaskı yöntemiyle insan kıkırdak dokusu ve fare tiroit bezi ürettiklerini iddia ediyor. Hedef, 2030 yılına kadar insan organlarının değiştirilmesini mümkün hale getirmek.

PROJENİN BAŞINDA PUTİN’İN KIZI VAR

Kremlin’in uzun ömür girişiminin başında, Putin’e en yakın isimlerden ikisi bulunuyor.

Bunlardan biri, devlet destekli genetik programları denetleyen endokrinolog kızı Maria Vorontsova. Diğeri ise Sovyet döneminden kalan Kurçatov Enstitüsü’nün başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk.

Kremlin’in uzun ömür stratejisinin mimarı olarak gösterilen Kovalçuk, daha önce yaptığı açıklamada, “Ölümsüzlükten söz etmek zor ancak insanı onarma yeteneğinin şüphesiz artacağı kesin” ifadelerini kullanmıştı.

BİLİM DÜNYASINDAN ŞÜPHELER VAR

Projeye yönelik eleştiriler de dikkat çekti.

Rusya’da biyobaskı çalışmalarının öncülerinden olan Alexander Ostrovskiy, Kremlin’in açıkladığı başarıların uluslararası bilim dünyasında yeterince karşılık bulmadığını söyledi.

Ostrovskiy, “Eğer yayın yoksa gerçek sonuçlar da yoktur” diyerek çalışmaların bağımsız bilimsel doğrulamalardan geçmediğini savundu.

Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan ayrılan bilim insanı, Batı yaptırımlarının Rus araştırmalarını uluslararası bilim dünyasından izole ettiğini belirterek, “İzole bir şekilde bilim yapmak imkânsız. Muhtemelen Putin’e duymak istediği şeyler söyleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN’İN YAŞLANMAYLA MÜCADELESİ YILLARDIR GÜNDEMDE

Buzlu suya girmesi, gömleksiz doğa gezileri yapması, hokey maçlarına katılması ve fiziksel dayanıklılığını öne çıkaran görüntüler vermesi, 73 yaşındaki Putinin yıllardır kamuoyu önünde güçlü lider imajı sergilemeye stratejisinin parçası olarak görülüyor.

Rus liderin, bu stratejinin yanı sıra yaşlanmayı geciktirme yöntemlerine olan ilgisi de uzun süredir biliniyor.

Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 2018’de Kremlin’de yaptığı görüşmede Putin’in kendisine kriyoterapiyi tavsiye ettiğini açıklamıştı. Kriyoterapi, insan vücudunun aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakıldığı bir yöntem olarak biliniyor.

PUTİN’İN “GERONTOLOĞU” DA UZUN ÖMRÜ SAVUNUYORDU

Rus medyasında “Putin’in gerontoloğu” olarak anılan Vladimir Havinson da yaşlanma karşıtı çalışmaların önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Buzağı dokusundan elde edilen peptit bazlı tedavileri savunan Havinson, insanların 120 yaşına kadar yaşayabileceğini iddia etmişti.

Ancak uzun ömür araştırmalarının en tanınan savunucularından biri olan Havinson, 2024 yılında 77 yaşında hayatını kaybetti.

RUSYA’NIN ESKİ HAYALİ: ÖLÜMÜ YENMEK

Yaşlanmayı durdurma fikri Rusya için yeni değil.

1920’lerde Sovyet bilim insanı Alexander Bogdanov, gençleşme amacıyla yaptığı kan nakli deneyleri sırasında hayatını kaybetmişti.

1930’larda ise hekim Oleksandr Bogomolets, insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini savunmuş ve dönemin lideri Josef Stalin’in desteğini almıştı. Ancak Bogomolets de 65 yaşında yaşamını yitirmişti.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ HÂLÂ DÜŞÜK

Tüm bu projelere rağmen Rusya, gelişmiş ülkeler arasında en düşük hayat sürelerinden birine sahip ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Resmi verilere göre Rusya’da erkeklerin ortalama yaşam süresi yaklaşık 68 yıl seviyesinde bulunuyor. Bu rakam ABD’de 76 yıl, Batı Avrupa’nın büyük bölümünde ise 80 yılın üzerinde seyrediyor.

Wall Street Journal, Kremlin’in milyarlarca dolarlık uzun ömür projesine rağmen ölümün hâlâ Rusya’nın çözmekte zorlandığı en büyük sorunlardan biri olmaya devam ettiğine dikkat çekti.