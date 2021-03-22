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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Putin'in ölüm listesi sızdı

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Putin'in ölüm listesi sızdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiltere'de yaşayan altı hedefi içeren yeni bir “ölüm listesi” oluşturduğu öne sürüldü.

İngiliz basını Rus lider Putin ile ilgili oldukça dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Putin'in İngiltere'de yaşayan altı hedefi içeren yeni bir “ölüm listesi” oluşturdu

Kimliğinin gizli kalması şartı ile İngiliz basınına konuşan bir Rus casus, Putin'in siyasi rakiplerine gücünü ispat etmek için bu yönteme başvurduğunun altını çizdi.

LİSTEDEKİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Casus söz konusu listede Bill Browder eski MI6 çalışanı Christopher Steele'in de yer aldığını öne sürdü.

Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da
Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da

Casus, Rusya’nın "Orman" olarak bilinen denizaşırı istihbarat servisi SVR’nin Mihail Khodorkovsky’yi ortadan kaldırmakla görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

İngiliz basını açıklamaların sahibi olan ismin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) görev yaptığını yazdı.

"İNGİLTERE'YE EN CİDDİ TEHDİT"

Bu açıklamanın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimi hafta yapılan savunma incelemesinde Rusya'yı, "İngiltere'ye en ciddi tehdit" olarak nitelendirmesinin hemen ardından yapılması ile "dikkat çekici" olarak nitelendirildi.

Putinin ölüm listesi sızdı

SİBİRYA'DA 'SERT ADAM' İMAJI VERDİ

Rus lider dün son dönemde pek çok kez yaptığı gibi "sert adam" imajı vermek için Sibirya tatilinde fotoğraflar yayınlamıştı.

Hafta sonunu Sibirya’da geçiren Putin’e Savunma Bakanı Sergei Shoigu da eşlik etmişti.

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