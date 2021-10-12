Putin'in öksürüğü endişe yarattı... 'Her gün test yaptırıyorum!'

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Rusya Devlet Başkanı Putin, canlı yayındaki öksürük krizi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Putin canlı yayınlanan bir hükümet toplantısı sırasında birkaç kez öksürdü. Bunun üzerine akıllara 'Putin Kovid-19'a mı yakalandı' sorusu geldi.

Toplantıdakilerin endişelerini dile getirmesi üzerine konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Putin 'Her şey yolunda. Sadece Kovid-19 için değil, tüm durumlara karşı tahliller ve testler yapılıyor' dedi.

Görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak viral oldu. Putin ise öksürüğünün Sibirya gezisinden kaynaklandığını belirtti.

Putin aynı konuşmasında Rus halkına koronavirüse karşı mutlaka aşı olun mesajı verdi.

Geçtiğimiz haftalarda çevresindeki birkaç kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya giren Putin karantina sonrası tatile çıkmıştı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sibirya bölgesinde tatil yapan Putin'in bu süreyi balık tutarak ve dağlarda yürüyüş yaparak değerlendirdiği belirtilmişti.