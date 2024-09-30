Putin'in muhalifi öldü mü? Öldürüldü mü? Navalni hakkında yeni iddia... Belgeler sızdırıldı...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakiplerinden Aleksey Navalni'nin, ölümüyle ilgili "zehirlenerek öldürüldü" iddiası ortaya atıldı.

Rusya'nın Yamalo-Nenets bölgesindeki FKU IK-3 cezaevinde hapis yatan Navalni hakkındaki yeni iddiada, "zehirlenerek öldürülmesinde sinir gazı Novichok'un kullanıldığının düşünüldüğü" ifade edildi.

The Insider'da yer alan habere göre, yeni "sızdırılmış kanıtlar" arasında "Kutup Kurdu" olarak bilinen cezaevindeki Navalni'nin, gardiyanlara "midesinde keskin bir ağrı" şikayetinde bulunduğuna dair belgeler ifşalandı.

Navalni'nin ölmeden önceki rahatsızlıklarının örtbas edildiği öne sürülürken, belgelerde 16 Şubat'ta bahçede egzersiz yapan Navalni'nin sağlık durumunda aniden bir kötüleşme yaşadığı belirtildi.

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Sızdırılan belgelere göre Navalni, aniden başlayan karın ağrısının ardından bahçeden çıkarıldı. Yere uzanan Navalni, karın ağrısının ardından kustu ve kasılmalar geçirdi. Bilincini kaybeden Rus muhalifin durumu hemen cezaevindeki sağlık personeline bildirildi.

Ancak sağlık personelinin Navalni'nin sağlığına ilişkin yazılan ilk belgeler yeniden yazıldı ve Navalni'nin karın ağrısı şikayetinden, kusmasından ve kasılmalar geçirmesinden bahsedilmedi.

NOVİCHOK DAHA ÖNCE DE KULLANILDI

Rusya lideri Putin'in Navalni'nin "katili" olduğunu iddia eden Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, ölümünden önceki son dakikalarda eşinin karnındaki şiddetli ağrıdan şikayetçi olduğu konusunda ısrar etmişti

1971 ile 1993 yılları arasında Sovyetler Birliği ve Rusya tarafından geliştirilen Novichok, Navalni'nin öldürülmesi için daha önce de kullanılmıştı. Novichok, Navalni'nin iç çamaşırına serpiştirilmiş ancak suikast girişimi başarısız olmuştu.

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Navalni'nin ölümüne ilişkin Rus cezaevi yetkilileri tarafından, "yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlandı ve bilincini kaybetti, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı" açıklaması yapılmıştı.

Navalni'i tedavi eden doktor Aleksandır Polupan, Navalni'nin ölümünün kalp ritim bozukluğu olduğunu ve karın ağrısı ya da kusma gibi belirtilerin ölüm nedeniyle bağlantısı olmadığını söylemişti.