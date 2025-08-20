Putin'in Moskova planı ortaya çıktı: Trump teklifi iletti! Zelenski'den 'anında' ret

Haberin Devamı

Kremlin, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir zirveye ilişkin hiçbir seçeneği dışlamadığını bildirdi. Analistler, Rus liderin ancak Ukrayna'nın teslimiyet şartlarını görüşmek üzere masaya oturabileceği görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri ise diplomatik hareketliliği artırmış durumda.

Rus yetkililer, Putin ile Zelenski arasında bir zirvenin prensip olarak mümkün olduğunu ancak öncesinde kapsamlı bir hazırlık süreci gerektiğini ifade etti. Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki tarafı bir araya getirme yönündeki planlarını duyurmasının ardından geldi. Trump, 2 hafta içinde Zelenski ve Putin'in görüşebileceğini dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, konunun Trump ile Putin'in pazartesi günü yaptığı 40 dakika süren telefon görüşmesinde ele alındığını doğruladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede üst düzey temasların önemine vurgu yaptı. Lavrov, her türlü diplomatik girişimin mutlaka çok dikkatli planlanması gerektiğinin altını çizdi.

New York Times'ın (NYT) haberinde, Kremlin'in bu tutumu, uluslararası kamuoyuna yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. NYT, Rusya'nın barış görüşmeleri konusunda istekli olduğu imajını pekiştirmeye çalıştığını savundu. Öte yandan uzmanlar, Moskova'nın zirve önerisine olumlu yaklaşsa da somut adımlar atmaktan kaçındığına dikkat çekti.

PUTİN'İN ZELENSKİ'YE BAKIŞI

Rusya lideri, Zelenski'yi meşru bir muhatap olarak görmüyor. Rus medyası, aylardır Zelenski'yi gayrimeşru bir lider olarak tanımlayan ve kendisine yönelik ağır hakaretler içeren söylemler üretti. Rus medyasının önemli isimlerinden Olga Skabeyeva, Zelenski'yi son Beyaz Saray ziyaretinde "aptalca gülen bir okul çocuğu"na benzetti.

Putin, uzun süredir Ukraynalı mevkidaşının adını ağzına almıyor. Kremlin, seçime gitmeyi reddetmesi nedeniyle Zelenski'nin gayrimeşru bir lider olduğunu iddia ediyor. Rus devlet televizyonu ise Zelenski'yi sıkça "palyaço" diye niteliyor.

Analistlere göre, agresif söylemine rağmen Kremlin gerektiğinde tutumunu esnetebilir. Moskovalı siyasi analist Mikhail Vinogradov, Rus propaganda aygıtının toplumu her türlü diplomatik sonuca hazırlayabildiğini öne sürdü. Vinogradov, halkın artık birçok sürpriz gelişmeye alıştığını ve bu nedenle bir zirvenin Putin için fazla bir siyasi maliyeti olmayacağını savundu.

ZELENSKİ TEKLİFİ HIZLA REDDETTİ

AFP'nin haberine göre, Putin, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Zelenski ile barış görüşmelerini Moskova'da yapmayı önerdi. Ancak teklif, Ukrayna tarafından hızla reddedildi. Ukrayna liderinin söz konusu öneriyi derhal geri çevirdiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında bir görüşme planlamaya başladı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cenevre kentinin iki lider arasında düzenlenecek bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini ileri sürdü.

İsviçreli yetkililer, Putin'in barış görüşmeleri için kente gelmesi durumunda kendisine dokunulmazlık sağlanacağını kaydetti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği Putin, dokunulmazlık alması durumunda yasal bir engelle karşılaşmadan İsviçre'ye gidebilecek.

GÖRÜŞME KOŞULU TESLİMİYET

Siyaset analistleri, Putin'in Zelenski ile doğrudan bir görüşme yapmasının önünde ciddi siyasi engeller bulunduğunu belirtti. St. Petersburg'dan siyaset bilimci Grigorii Golosov, yakın gelecekte böyle bir buluşmanın gerçekleşme ihtimalini oldukça düşük bulduğunu dile getirdi. Golosov, Rus liderin ancak Ukrayna'nın teslim olma şartlarını kabul etmesi durumunda masaya oturabileceğini öngördü.

Moskova Ekonomi Yüksek Okulu'ndan güvenlik politikaları uzmanı Dmitri Trenin de benzer bir görüşü paylaştı. Trenin, Kremlin'in ancak kendi taleplerinin karşılanacağına dair somut güvenceler aldıktan sonra zirveye onay vereceğini belirtti. Rusya'nın talepleri arasında toprak kazanımlarının yanı sıra Ukrayna'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılması da yer alıyor.

Üst düzey Rus milletvekili Konstantin Zatulin ise olası bir görüşmenin Kremlin açısından bir taviz anlamına geleceğini kaydetti. Zatulin, böyle bir adımın ancak ABD Başkanı Trump'ın çabalarını desteklemek amacıyla atılabileceğini ifade etti. Zatulin, görüşme ihtimalini tamamen reddetmenin Rusya'nın aleyhine olabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'IN ZİRVE HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna krizine arabulucuk yapma niyetini açıkça ortaya koydu. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmek için çalışmaya başladığını duyurdu. Putin ve Zelenski'nin önce ikili görüşmesi gerektiğini bildiren Trump, daha sonra üçlü bir zirve düzenlenebileceğini dile getirdi.

Trump'ın başlattığı diplomatik süreç Kremlin'de de hareketliliğe neden oldu. Putin, bu hafta içerisinde Suudi Arabistan, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve bazı komşu ülkelerin lideriyle telefonla görüştü. Putin, bu görüşmelerde Ukrayna'daki durumla ilgili gelişmeleri müzakere etti.

Uzman Dmitri Trenin, bu yoğun diplomatik trafiği Putin'in "gerçek diplomasi zamanının geldiğine karar verdiği" şeklinde yorumladı. Trenin, Trump'ın önerdiği çözümün Putin'in beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.