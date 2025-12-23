Putin’in komutanına evinin önünde suikast

Haberin Devamı

Aracının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Çeçenistan, Suriye ve Ukrayna olmak üzere üç savaşta görev yapan son olarak Rusya Genelkurmayı eğitim dairesinin başında olan Korgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi açıklamasına göre bombalı suikast başkent Moskova’da generalin yaşadığı apartmanın otoparkında gerçekleşti. Sabah saat 07.00 civarında işe gitmek üzere yola çıkan generalin aracı daha otoparktan çıkmadan infilak etti.

ÜST DÜZEY GÖREVLER

İlk belirlemelere göre parça tesirli 300 gram TNT patlayıcının aracın altına şoför mahalli bölgesine yerleştirildiği tespit edildi. Şiddetli patlama sonucu ayaklarıyla yüzünde derin yaralar oluşan general hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti. Rus yetkililer, saldırının arkasında Ukrayna gizli servisinin bulunduğu iddiasını ortaya atarken saldırı haberi Rusya lideri Vladimir Putin’e de iletildi. Rusya parlamentosu Duma, komutanlara yönelik suikastların önlenmesi için ilginç bir öneri getirdi. Parlamentoda Savunma Komitesi üyesi Andrey Kolesnik, “Savunma Bakanlığı üst düzey yöneticilerine araçlarına binmeden önce altlarını kontrol etmeleri için aynalar dağıtılsın” önerisinde bulundu. Korgeneral Fanil Sarvarov, Rus ordusunda yıllarca Operasyonel Eğitim Dairesi başında bulunuyordu. 1992-2003 iki Çeçen savaşı, 2015-2016 yıllarında Rusya’nın Suriye harekâtı ve son olarak devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşında görev alıyordu.