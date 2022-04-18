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Ukrayna takas teklif etmişti! Putin'den yakın arkadaşı için şaşırtan karar...

#Viktor Medvedçuk#Putin#Rusya
Ukrayna takas teklif etmişti Putinden yakın arkadaşı için şaşırtan karar...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Putin'in yakın arkadaşı Medvedçuk'un iadesi ile ilgilenmediğini duyurarak yargılama sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüleceğini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedçuk 5 gün önce Ukrayna'da düzenlenen özel operasyonla yakalanmıştı. Ellerindeki kelepçelerle görüntülenen Medvedçuk 'Vatana ihanet' suçundan yargılanacak.

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UKRAYNA TAKAS TEKLİF ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olayın peşinden yaptığı açıklamada Putin'e teklifte bulunarak Medvedçuk'a karşılık Rusya'nın esir tuttuğu Ukraynalıların serbest bırakılmasını önerdi ancak Rusya cephesinden beklediği cevap gelmedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı Canadian Broadcasting Corporation’a (CBC) verdiği röportajda Ukraynalı oligark Victor Medvechuck hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ukrayna takas teklif etmişti Putinden yakın arkadaşı için şaşırtan karar...

Ukrayna güçlerince yakalanan Medvedçuk böyle görüntülenmişti

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RUSYA MEDVEDCHUK'U İADE ALMAKLA İLGİLENMİYOR

Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedçuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Medvedçuk'un yargılanma sürecine ilişkin konuştu.

KIZININ VAFTİZ BABASI

Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu ortaya çıkan Ukraynalı oligark Victor Medvedçuk hakkında, "Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedçuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor" dedi.

Ukrayna takas teklif etmişti Putinden yakın arkadaşı için şaşırtan karar...

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Viktor Medvedçuk

TÜM USUL HAKLARINDAN FAYDALANACAK

Kuleba, Medvedçuk'un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, bir yanda hukuki diğer yanda siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Ve her şeyden önce, Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.

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PESKOV GİZLİ İLİŞKİLERİ REDDETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Medvedçuk'un Rusya ile gizli ilişkisi olduğu iddialarını reddederek "Viktor Medvedchuk'un kaderini takip edeceğiz ve Avrupalı politikacıları da ifade özgürlüğü konusunda her zaman çok endişeli oldukları için aynısını yapmaya çağırıyoruz" demişti.

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