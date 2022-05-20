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Putin'in kızının gizli hesabı ortaya çıktı!

#Putin#Rusya#Ukrayna
Putinin kızının gizli hesabı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük kızı Maria Vorontsova'nın 'Maria V' adlı sosyal medya hesabının arkasında olduğu ve Ukrayna, Batı, George Soros ve eşcinsel hakları ile ilgili öfkeli paylaşımlar yaptığı ileri sürülüyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük kızı Maria Vorontsova ile ilgili ortaya atılan çarpıcı bir iddia Batı'da günün en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Putin ailesi ve özel yaşamını sır gibi sakladığı için Rus liderin kızlarına dair çok bir bilgi yok ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası tüm aile mercek altına alındı. Tıpkı Cumhurbaşkanı Putin gibi ailesi de Batı medyası tarafından adım adım izleniyor.

Putinin kızının gizli hesabı ortaya çıktı

Putin'in kızı Maria Vorontsova- Rossia 24/YouTube kanalındaki bir röportaj

GİZLİ SOSYAL MEDYA HESABI ORTAYA ÇIKTI

The Times gazetesi tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Rus liderin ilk evliliğinden olan en büyük kızı 37 yaşındaki Vorontsova'nın Ukrayna, Batı, George Soros ve eşcinsel hakları ile ilgili öfkeli paylaşımlar yapan gizli bir sosyal medya hesabının arkasında olduğuna inanılıyor.

Putin'in en büyük kızına ait olduğunu öne sürülen 'Maria V' adlı sosyal medya hesabı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı savunuyor ve Putin'in attığı adımları destekliyor.

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ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KANALINDAN ALINMIŞ

Maria Vorontsova, Putin'in eski eşi Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya'dan olan iki kızından biri.

Maria Faassen olarak da tanınan Putin'in en büyük kızı bir pediatrik endokrinoloji uzmanı ve Moskova Devlet Üniversitesi'nden (MSU) 2011 yılında mezun oldu.

Rusya'da bağımsız bir medya kuruluşu olan Republic'in genel yayın yönetmeni Dmitry Kolezev, Putin'in kızına ait olduğu düşünülen paylaşımların Moskova Devlet Üniversitesi tıp bölümü mezunlarına ait bir telegram kanalında fark edildiğini belirtti.

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'İLHAK DEĞİL, HALKIN İRADESİ'

Söz konusu kanalda ABD ve Avrupa'nın ülkelerine yaptığı yaptırımları eleştiren Vorontsova, "Batı'da hiç kimse ülkemizin müreffeh olmasını istemiyor. Refah içinde yaşamamız için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve yapmaya devam edecekler. 90'larda neredeyse olduğu gibi Rusya birdenbire ABD ve AB'ye bağımlı hale gelirse rahat içinde yaşayamadığınız için kimi suçlayacaksınız bunu görmek isterim" ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"2008'de ilk yaptırımlar başladı ve mozzarella peyniri raflardan kalktı. Herkes çıldırmış gibiydi. Mozzarella olmadan yaşayabildik mi? Herkes nefes alabildi mi? Öyle görünüyor üstelik artık kendi mozzarellamız bile var."

Putin'in kızı gruptaki konuşmalarda Ukrayna işgalini doğrudan onaylamadı ancak eski bir sınıf arkadaşının 'ilhak' kelimesini kullanmasına kızarak Kırım'ın işgalinin "halkın iradesi" olduğunu söyledi.

Putinin kızının gizli hesabı ortaya çıktı

Putin'in kızına ait olduğu düşünülen paylaşımlar/Telegram

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 'RUSYA SALDIRGAN DEĞİL KURBAN'

Newsweek'te yer alan habere göre Vorontsova Rusya'nın 'saldırgan değil, kurban olduğunu ve kendisini savunmak zorunda olduğunu' belirterek, "Her şeyin suçunu ve sorumluluğunu tek bir kişiye yüklemek tüm inancınızı çar gibi tek bir kişiye bağlamaya benzer. Biz 1930'lardaki Almanlar gibi değiliz, daha ziyade onların sürgüne gönderdikleri gibiyiz." dedi. 

Kolezev Rusya'da yasaklanan haber kuruluşu Meduza'ya yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımları yapan kişinin ellerindeki kanıtlar ve 2 kaynağın beyanına göre Rus lider Putin'in kızı olduğunu gösterdiğini ancak yine de bu bilginin yüzde yüz doğrulanmadığını belirtti.

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İKİ KARDEŞ DE YAPTIRIMLARDAN NASİBİNİ ALDI

Maria Vorontsova ve kız kardeşi Katerina Tikhonova, babalarının Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımlara maruz kaldılar.

MARİA VORONTSOVA KİMDİR?

BBC, Maria Vorontsova'nın çok büyük bir tıp merkezi inşa etmeyi planlayan bir şirketin ortağı olduğunu iddia ediyor.

Maria Vorontsova 1985 yılında dünyaya geldi. St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu.

Şimdilerde endokrin sistem üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen olan Vorontsova aynı zamanda da tanınan bir iş kadını.

Kendisi Hollandalı iş adamı Jorrit Joost Faassen ile evli olsa da çiftin ayrılmış olduğuna dair haberler mevcut.

Vorontsova  ve kardeşinin babalarıyla çok vakit geçirmedikleri belirtiliyor. Putin 2017'deki bir röportajında torunları olduğunu söylemiş ancak torunlarının sayısını ya da hangi kızından olduklarını belirtmemişti.

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