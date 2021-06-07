Putin'in kızı iş konferansında ortaya çıktı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili kamuoyuna çok az ayrıntı yansıtmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in küçük kızı Katerina Tikhonova yıllar sonra görüntülendi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki Tikhonova Rusya'nın önde gelen iş konferansına katıldı.

Moskova Devlet Üniversitesi Karmaşık Sistemlerin Matematiksel Araştırma Enstitüsü müdür yardımcısı olan Tikhonova konferanstaki konuşmacılardan birisiydi.

34 yaşındaki kadın Rusya'nın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen yıllık iş konferansına rakip olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda video bağlantısı aracılığıyla uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının dava edilmesiyle ilgili bir oturumda konuştu.

Cuma günü gerçekleştirilen panelde yaptığı altı dakikalık bir konuşmada Tikhonova, misyonunun karmaşık bilimsel gelişmeler için iş uygulamaları bulmak olduğunu söyleyen diğer projesi Innopraktika Fonu'na atıfta bulunarak 'çığır açan teknolojiler' olarak adlandırdığı şeye yatırımın artırılmasını gerektiğinin altını çizdi.

Tikhonova kapanış konuşmasını yaparken, St. Petersburg Devlet Üniversitesi dekanı ve panelin moderatörü Nikolay Kropachev bir şaka yaptı, ancak adalet bakanı tarafından ustaca bir hamleyle susturuldu.

Putin, ailesi söz konusu olduğunda uzun süredir yoğun bir gizliliği tercih ediyor. Rus lider, iki kızı olduğunu söylemek dışında hiçbir zaman çocuklarını kamuoyuna açıklamadı.

Ancak Tikhonova resmi çevreler dışında, Başkan Vladimir Putin'in kızı olarak geniş çapta kabul görüyor.

2015 yılında Tikhonova'nın kızı olduğu yönündeki raporunun doğruluğu sorulmuş, Rus lider kızlarının 'iş ya da siyasetle ilgilenmediğini' söylemekle yetinmişti.

Putin nadiren de olsa kızlarından bahsediyor. Rus lider geçtiğimiz yıl ülkenin ilk koronavirüs aşısı Sputnik V'in onayını duyururken, kızlarından birinin aşıyı olduğunu açıklamıştı.

Ancak Putin bu açıklamayı yaparken kızının adını söylememiş ve bu konudaki gizemi sürdürmüştü.

Putin, güvenlik endişelerini öne sürerek geçtiğimiz yıllarda kızlarının kimliğiyle ilgili sorulardan kaçınmıştı.

Rus liderin iki kızı da Putin'in Rus gizli servisi KGB casusu olduğu 1980'lerde dünyaya geldi.

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