Putin’in kıyamet silahı sahneye çıktı! Denizaltı savaşlarında yeni bir çağ başlıyor... Hedefinde kim var?

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Geçen hafta Rusya’nın en yeni denizaltısı limandan ilk kez sessizce ayrılırken şaşaalı bir tören düzenlenmedi. Ancak ‘Khabarovsk’ adıyla bilinen gemi, Beyaz Deniz’deki seyir denemeleri için Severodvinsk liman kentinden ayrılırken, analistler ve muhtemelen yabancı istihbarat teşkilatları tarafından yakından takip ediliyordu.

10.000 tonluk bu denizaltı, Vladimir Putin’in en son kıyamet silahlarından biri olan Poseidon nükleer torpidosundan altı adede kadar taşıyabilecek şekilde özel olarak inşa edildi. Rus medyasında çıkan haberlere göre, kendi nükleer reaktörleriyle çalışan bu otonom cihazlar, denize bırakıldıktan sonra bir hedefe doğru sessizce ilerleyebiliyor. Ardından harp başlıklarını su altında infilak ettirerek yıkıcı bir patlamaya ve bir düşmanın kıyı şeridinde potansiyel olarak devasa bir tsunamiye yol açabiliyor.

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9.000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları tahmin edilen bu silahlar, denizde uzun süre zaman geçirebilme ve yaklaşık 1.000 metre derinliğe kadar dalabilme yeteneğine sahip.

MOSKOVA'DAN İNGİLTERE'YE TSUNAMİ TEHDİDİ

Son günlerde Moskova'nın propagandacıları, Rus anakarasının derinliklerine yapılan saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının Ukrayna'ya tedarik edilmesi kararına misilleme olarak Putin'i Poseidon'u İngiltere'ye karşı kullanmaya çağırdı. Devlet televizyonu sunucusu Vladimir Solovyov, "İngilizlere su altında nefes almayı öğrenmeleri için üç gün verin, ardından onları Poseidon ile vurun" ifadelerini kullandı.

Khabarovsk’un deniz denemeleriyle aynı zamana denk gelen bu sert söylemlerin ardından, Rus büyükelçiliğinden, Londra'nın Kiev'e ne kadar çok yardım sağlarsa, "ödeyeceği bedel de o kadar yüksek olacak" şeklinde tehditkâr bir açıklama geldi.

Başbakan Andy Burnham ise bu uyarıyı dikkate almayarak İngiltere’nin "sadece iyi gün dostu" olmadığını vurguladı.

Poseidon tehlikeli ve kayda değer bir silah gibi görünse de uzmanlar Moskova’nın bunu fiilen ateşleme olasılığının son derece düşük olduğunu belirtiyor. Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) adlı askeri düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı ve Rus savunma politikası uzmanı olan Dr. Richard Connolly, “Rusların bunları kimin adına söylediğini sormak gerekiyor" dedi.

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SADECE EN KÖTÜ SENARYO İÇİN TASARLANDI

Dr. Connolly açıklamalarına şöyle devam etti:

"Poseidon, 'butik bir kapasite' olarak adlandırabileceğimiz bir şeydir. Bunları büyük miktarlarda üretmiyorlar ve en kötü senaryolar için tasarladılar. Rus TV sunucularının önerdiği şeyi yapacak olurlarsa, İngiltere’nin Trident nükleer caydırıcılığı nedeniyle misillemeyle karşılaşırlar. Dolayısıyla bunu yapmazlar, çünkü ağır bir bedel ödeyeceklerini bilirler."

BU SİLAHIN AMACI NE?

Peki o halde, sırf bir gözdağı olmanın ötesinde, Putin’in bu kitle imha silahının amacı ne?

Poseidon’un kökeni, Sovyetler Birliği askeri bilim insanlarının Amerikan savunma sistemlerini atlatmanın yeni yollarını aradığı 1950’li yıllara kadar uzanıyor. Konsept, ABD kıyılarının açıklarına bir hidrojen bombası taşıyıp orada patlatarak tüm şehirleri veya deniz üslerini yok edebilecek bir tsunami yaratmak üzere tasarlanmıştı.

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Sovyet planlamacıları, ABD kıyılarına kullanabilecek kadar yaklaşabileceklerinden şüphe duyan askeri liderlerin baskısıyla bu fikri nihayetinde güvensiz ve pratik dışı bularak reddetti. O dönemde bir nükleer reaktörü torpidonun içine sığdırmak mümkün değildi ve bu da menzilini 30 ila 50 kilometre ile sınırlıyordu.

Ancak 2000'li yılların başlarında Rus yetkililer, ABD'nin kıtalararası balistik füzelerini işlevsiz hale getirme tehdidi oluşturan balistik füze savunma sistemleri geliştirdiği endişesiyle bu kavramı yeniden gündeme getirdiler.

Ruslar, ABD füze savunmalarını savuşturmak için Güney Kutbu üzerinden uçacak şekilde tasarlanan Skyfall adlı nükleer enerjili seyir füzesini ve Poseidon’u geliştirerek her zaman karşı saldırı yapabilme kapasitelerini garantiye aldı.

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STRATEJİK TEHDİT VE PSİKOLOJİK ŞANTAJ

Rusya bugüne kadar en az 30 Poseidon torpidosu ve bunları taşıyacak dört denizaltı edinme planlarını açıkladı; ancak şu ana kadar sadece Khabarovsk’un inşasına başlandığı düşünülüyor. NATO tarafından ‘Kanyon’ olarak adlandırılan bu silahları taşımak üzere Belgorod adındaki daha eski bir başka denizaltı da özel olarak modifiye edildi.

Teoride, bu gizli gemiler Poseidon’u denizde konuşlandırabilir ve ardından dron-füze hibriti olan bu araç, önceden programlanmış bir hedefe otonom olarak yavaşça ilerleyebilir. NATO ve ABD hükümetinde eski bir silah kontrol yetkilisi olan William Alberque, nükleer sevk sisteminin aracın neredeyse her mesafeye seyahat edebilmesine imkân tanıdığını ve Khabarovsk’un bunu haftalar öncesinden ateşleyebileceğini söyledi.

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Alberque şunları ekledi: "Bu cihaz gizlice pusuya yatabilir ve ardından kusursuz bir ikinci darbe silahı olarak vurabilir. Aynı zamanda harika bir ilk darbe silahıdır ve üzerine hemen her boyutta bir harp başlığı yerleştirebilirler."

KIYAMET SİLAHININ HEDEFİNDE KİM VAR?

En olası hedefler ABD, İngiltere veya Fransa’nın denizaltı üsleri olacaktır. Ancak Poseidon torpidoları sadece balistik silahlar değildir; aynı zamanda Putin’in Batı’ya şantaj yapabileceği diplomatik ve psikolojik araçlardır.

Alberque, "Mesele ABD’yi Avrupalı müttefiklerinden koparmak. Krizin erken bir aşamasında Ruslar bunları fırlatıp 'Artık suyun içindeler ve ABD bir çatışmaya müdahale ederse denizaltı üslerinizi vururuz' diyebilirler” diye konuştu.

Alberque, Poseidon’u fırlatmanın, sadece pusuya yatıp beklemesi için bile olsa, BM Şartı’nın 51. Maddesi uyarınca bir ilk darbe niteliği taşıyacağını, bu nedenle bunun Moskova için de "inanılmaz derecede yüksek riskli bir strateji" olacağını ifade etti.





TESPİT EDİLEBİLİRLİK SORUNU VE SİLAHLANMA YARIŞI RİSKLERİ

Uzmanlar arasında Poseidon’un tam olarak ne kadar etkili olduğu konusunda da tartışmalar mevcut.

Putin’in tanıttığı ve gözlemciler tarafından ‘uçan Çernobil’ olarak adlandırılan Skyfall nükleer seyir füzesi, zırhsız reaktörünün geride bıraktığı radyoaktif iz ve termal sinyaller nedeniyle kolayca tespit edilebilir olduğunu kanıtladı. Alberque, Poseidon’un da aynı zayıflıklardan mustarip olup olmadığının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Daha yüksek hızlarda, suda yarattığı bozulma, NATO sonar sistemlerinin yanı sıra denizaltı avlayan fırkateynler, denizaltıların kendileri ve uçaklar tarafından da tespit edilebilir.

Alberque, "Bir denizaltının nükleer güç santrali gibi çok iyi zırhlanmış ve tespit edilmesi zor olabilir. Ancak Skyfall gibiyse, arkasında büyük bir iz bırakıyor da olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz” dedi.

Sonuç olarak, Poseidon'un Rusya için değerinin bir kısmı, ABD ve NATO'nun en kötü senaryoyu varsaymaları ve buna göre hazırlık yapmaları durumunda onlara yükleyebileceği maliyetten kaynaklanıyor. Ancak uzmanlar, karşı önlemlerin daha fazla karşı önleme ihtiyaç doğurması nedeniyle bunun bir silahlanma yarışını körükleme riski taşıdığı konusunda da uyarıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İngiltere, Ukrayna ile omuz omuza durmaktadır ve Ukrayna’nın Putin’in yasadışı işgaline karşı kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlamaya kararlıdır. Rusya, bu Hükümetin Ukrayna’da, İngiltere’ye ve müttefiklerimize karşı Rus saldırganlığına karşı durma konusundaki kararlılığından hiçbir şekilde şüphe duymamalıdır."