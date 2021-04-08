Putin'in 'kıyamet silahı' göründü

Rusya'nın kutup bölgesindeki askeri hareketliliği hız kesmenden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 'nükleer gözdağı' olarak nitelendirilen bir tatbikata imza atan Moskova yönetiminin bölgedeki üsleri genişlettiği ve yeni askeri ekipmanlar ile donattığı ortaya çıkmıştı.

KUTUP BÖLGESİNDE TEST ETMEYE BAŞLADI

Vlademir Putin'in yönetimindeki Rusya, yine bir sızıntı haberi ile gündemde. Rusya ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladı.

ABD SAHİLLERİNDE TSUNAMİ YARATABİLİR

Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor

NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR

NATO standartlarına göre ‘Kanyon’ adı verilen bu torpido 10 kiloton gücünde nükleer başlık taşıyabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda 'ölümcül' bir silah geliştirdiklerini duyuran Putin'in bu açıklamaları başta ABD olmak üzere 'batı dünyası'nda blöf olarak yorumlanmıştı.

Bölgedeki buzulların erimesi sonrası Putin'in blöf yapmadığı, Rusya'nın kutup bölgesinde bu silahı test ettiği ortaya çıktı.

PUTIN TARİH VERDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin, 2M39'un 2022 yazına kadar Kuzey Kutbu'na konuşlandırılmasını istiyor.

ANBEAN BİLGİLENDİRİLİYOR

Rus basınında çıkan haberlere göre ise Putin savunma bakanlığı tarafından, Şubat ayında başlayan ve bu yıl devam edecek testler hakkında anbean bilgilendiriliyor.

Rusya'nın Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar geçtiğimiz günlerde uydulara yakalanmıştı. Yayınlanan görseller ile Moskova'nın bölgedeki askeri varlığını artırdığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise bölgede tatbikat başlatan Rusya, tabiri caizse 3 nükleer denizaltı ile gövde gösterisi yapmıştı.

Putin bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıklamıştı

BEŞ ÜLKENİN RADARINDA

Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi.

Bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.

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