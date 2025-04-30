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Putin'in hayatı film oldu: Gösterim tarihi açıklandı

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#Rusya#Putin#Film
Putinin hayatı film oldu: Gösterim tarihi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 11:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatı, beyaz perdeye yansıyor. Kremlin, Putin hakkında filmin ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatı kameraya alındı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri hakkındaki filmin 30 Nisan'da gösterime gireceğini duyurdu.

Peskov, filmin Rusya Devlet Televizyonu Rossiya TV'de yayınlanacağını ve herkesin mutlaka izlemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, filme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok yakında Rossiya TV kanalı başkan hakkında bir film yayınlanacak. film, ülkemizin 25 yıldır nasıl yönetildiğini anlatacak. Bu filmi mutlaka izleyin. Filmde çok yetenekli insanlar emek verdi. Rusya, Putin'in cumhurbaşkanı olmasından dolayı şanslı"

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#Rusya#Putin#Film

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