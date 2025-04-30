Putin'in hayatı film oldu: Gösterim tarihi açıklandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatı kameraya alındı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri hakkındaki filmin 30 Nisan'da gösterime gireceğini duyurdu.

Peskov, filmin Rusya Devlet Televizyonu Rossiya TV'de yayınlanacağını ve herkesin mutlaka izlemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, filme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok yakında Rossiya TV kanalı başkan hakkında bir film yayınlanacak. film, ülkemizin 25 yıldır nasıl yönetildiğini anlatacak. Bu filmi mutlaka izleyin. Filmde çok yetenekli insanlar emek verdi. Rusya, Putin'in cumhurbaşkanı olmasından dolayı şanslı"