Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmak için yeni saldırılara hazırlandığı öne sürüldü.

Kiev yönetiminden askeri kaynaklar, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin komutanlara köprünün kalan bölümünün de imha edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

The Telegraph gazetesine konuşan Ukraynalı yetkililer, Rusya ile işgal altındaki Kırım'ı birbirine bağlayan köprüye yönelik yeni saldırıların hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Ukrayna ordusu, 18 Kasım'da insansız hava araçları ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıda köprünün önemli bölümlerini kullanılamaz hale getirmişti.

Haberin Devamı

Saldırıda dört şeritli kara yolu ve bu bölümü destekleyen kemerli yapı Kerç Boğazı'na çöktü. Ukrayna istihbaratı, Neptün füzelerinin köprünün güçlendirilmiş demir yolu hattına da ciddi zarar verdiğini bildirdi.

Ukraynalı bir askeri kaynak, Zelenski'nin talimatını şu sözlerle aktardı:

"Başkan, buranın tamamen yıkılmasını istiyor."

Kaynak, köprünün kalan bölümlerine yönelik yeni saldırıların da planlandığını söyledi.

PUTİN'İN GÖZÜ GİBİ KORUDUĞU KÖPRÜ HEDEFTE

Kırım Köprüsü, Putin için yalnızca stratejik bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda siyasi bir sembol niteliği taşıyor. Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Kerç Boğazı üzerine yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda köprü inşa etti.

Putin, 2018'de açılan köprüyü bir kamyonla geçerek hizmete açmıştı. Köprü, Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü ve yarımadaya yönelik askeri ikmal kapasitesini güçlendiren en önemli bağlantılardan biri oldu.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın 2022'de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana köprüyü defalarca hedef aldı. Kiev yönetimi, köprünün devre dışı kalmasıyla Rusya'nın işgal altındaki Kırım'a ve Ukrayna'nın güneyindeki birliklerine mühimmat ve askeri malzeme taşımasını zorlaştırmayı amaçlıyor.

Haberin Devamı

Ancak köprünün tamamen kullanılamaz hale getirilmesi kolay görünmüyor. Önceki saldırıların karmaşık operasyonlarla gerçekleştirilmesi ve Rusya'nın köprü çevresindeki savunmasını güçlendirmesi, yeni saldırıların önündeki önemli engeller arasında bulunuyor.

11 FARKLI SİLAH SİSTEMİYLE YEDİ AŞAMALI OPERASYON

Ukrayna'nın 18 Kasım'da gerçekleştirdiği saldırı, yedi aşamalı bir operasyonun son adımı oldu. Operasyonda köprünün çevresindeki Rus savunmasını zayıflatmak ve ardından yapının kendisini vurmak amacıyla 11 farklı silah sistemi kullanıldı.

Ukrayna'nın çeşitli askeri birlikleri gece boyunca köprüye saldırdı. Operasyonun ilerleyen saatlerinde Ukrayna donanmasına bağlı Neptün füze tugayı da harekete geçti.

Haberin Devamı

Gece yarısından kısa süre sonra mobil füze rampaları, Ukrayna'nın güney kıyısındaki önceden belirlenen mevzilere taşındı. Operasyona yakın bir kaynak, konumları açıklanmayan birliklerin yerli üretim Neptün gemisavar seyir füzeleriyle yoğun bir saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Füzelerin hedeflerine ulaşmasının ardından ortaya çıkan parlak turuncu ışık çevreyi aydınlattı. Ukraynalı birlikler, Rus ordusunun karşı saldırısından kaçınmak için hızla bölgeden uzaklaştı.

Güvenli bölgeye ulaşan askerler, operasyonun sonuçlarını öğrenmek için sosyal medya paylaşımlarını ve güvenilir kaynakları takip etti.

Haberin Devamı

Gece saat 02.00 sıralarında Neptün füze birliği, köprünün kara yolu bölümünün ve destekleyici kemerinin buz gibi sulara çöktüğünü öğrendi.

NEPTÜN FÜZELERİ DEMİR YOLUNU DA HEDEF ALDI

Operasyonun önemli hedeflerinden biri de ağır yük trenlerinin geçişine uygun şekilde güçlendirilen demir yolu hattıydı.

Neptün füze tugayı, ertesi gece ikinci saldırıyı gerçekleştirmek için yeniden harekete geçti. Bu saldırıda demir yolu bölümüne ciddi zarar verildi.

Askerler, ikinci saldırının ardından Zelenski'nin operasyonu doğrudan kendisinin emrettiğini öğrendi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı istihbarat değerlendirmesinde, saldırıların ardından kara yolu geçişinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Raporda, demir yolu hatlarından birinin ise hâlâ kullanılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Değerlendirmede ayrıca köprünün çökmesinin, su yolları temizlenene kadar Azak Denizi ile Karadeniz arasındaki deniz ulaşımını engellediği kaydedildi.

NEPTÜN FÜZESİ RUSYA İÇİN BÜYÜK TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

Ukrayna'nın geliştirdiği Neptün füzeleri, savaşın en dikkat çekici silahlarından biri haline geldi. Sovyet döneminden kalma gemisavar füzelerinden geliştirilen sistem, Nisan 2022'de Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın batırılmasında oynadığı rolle dünya çapında tanındı.

İlk başarılı saldırı, füzenin savaş alanındaki etkinliğini kanıtladı. Silahın geliştiricisi olan devlete ait Luch Tasarım Bürosu da sonraki dönemde sistemin kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdü.

2023 yılında Neptün füzesinin karadan saldırı gerçekleştirebilen yeni versiyonu tanıtıldı. Aynı kamyon üzerine yerleştirilen fırlatma sistemleri, kısa süre içinde dört füze ateşleyebilecek şekilde geliştirildi.

Ukrayna donanması, bu sistemleri kullanarak ülkenin doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde bulunan mevzilerden Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırılar düzenledi.

Operasyona yakın bir kaynak, füze kapasitesindeki gelişimi şu sözlerle anlattı:

"Füzeleri her yöne ateşlediğimiz artık bir sır değil."

1.000 KİLOMETRE MENZİLLİ YENİ NEPTÜN

Ukrayna, Neptün füzelerinin menzilini ve vuruş kapasitesini de artırdı. Geliştirilmiş uzun menzilli versiyonun yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiği belirtildi.

Bu füzelerin, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Borisoglebsk Hava Üssü'nde altı savaş uçağını vurmak için kullanıldığı aktarıldı.

Neptün füzesinin geliştirilmesine katkı sağlayan 77 yaşındaki mühendis Oleg Korostelov, bu yıl füze üretiminin yüzlerce adede ulaşacağını söyledi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Zelenski yönetimi, Flamingo seyir füzesi için ayrılan kaynakların bir bölümünü Neptün üretimini artırmak için kullanabilir.

Askeri bir kaynak, bu planın önemini şu sözlerle ifade etti:

"Bu, yüzlerce daha fazla görev anlamına geliyor."