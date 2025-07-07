Putin'in görevden aldığı Ulaştırma Bakanı saatler sonra ölü bulundu: Rusya'dan 'intihar' açıklaması

Haberin Devamı

Rus devlet medyasının haberine göre Starovoyt, Putin'in kararnamesinin açıklanmasından kısa bir süre sonra Moskova'nın bir banliyösünde kendini vurdu. Rusya Soruşturma Komitesi, eski bakanın cesedinin bir araç içinde bulunduğunu doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Starovoyt'un görevden alınmasının "güven kaybından" kaynaklanmadığını ifade etti. Peskov ayrıca Putin'in, nitelikleri ve deneyimi nedeniyle Nikitin'in bakanlığın mevcut ihtiyaçlarına en uygun olduğuna inandığını kaydetti.

Starovoyt ise eylül 2019 ve mayıs 2024 arasında Kursk bölgesinde valilik yapıyordu. Starovoyt, daha önce de Kursk'ta geçici vali olarak görev almıştı.

Haberin Devamı

STAROVOYT'UN YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Putin, Starovoyt'un görevden alınmasının ardından Andrey Sergeyevich Nikitin'i vekil Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirdi. Rus lider, Nikitin'in adaylığını Devlet Duması'na sunacağını ve milletvekillerinin onayı halinde nihai atama kararnamesini imzalayacağını belirtti.

Kremlin tarafından yayınlanan videoda Putin, Nikitin ile yaptığı görüşmede, "Andrey Sergeyevich, sizi kariyerinizde bir adım daha ileri gitmeye ve Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı vekili olarak çalışmaya davet ediyorum. Bu alandaki en önemli görevleri çözmek için tüm bilgi, beceri ve organizasyon yeteneklerinizi kullanacağınızı umuyorum" dedi.

Andrey Nikitin ve Putin, bugün Kremlin'de görüştü.

Nikitin, Putin'e "Vladimir Vladimirovich, bu büyük bir onur ve sorumluluktur" diye yanıt vererek, görevi kabul ettiğini bildirdi.

Şubat 2024'ten bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nikitin, daha önce Novgorod bölgesinin valiliğini yürütmüştü.