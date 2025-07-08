Putin’in görevden aldığı bakan ölü bulundu

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Rus ordusunun cephe hattı yanı sıra Ukrayna içlerini dron ve füzelerle vurmaya devam etmesine misillemede bulunan Ukrayna, Rusya’nın Avrupa kesiminde tüm havalimanlarını hedef alarak iki günden beri sivil havacılığı felç etti. Havalimanlarındaki kaos sonrasında Rusya lideri Vladimir Putin’in dün görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Strovoytov birkaç saat sonra ölü bulundu.

SAATLERCE RÖTAR

Ukrayna cumartesi gününden beri kendi geliştirdiği 1200 km menzilli ‘Lyutiy’ (kızgın) lakaplı insansız hava araçlarını onlarca adet olarak Rusya’daki sivil havalimanları istikametine göndermeye başladı. Bu dronlar havalimanlarına isabet etmese bile hava ulaşımının saatlerce aksamasına yol açtı. Başta başkent Moskova ile ikinci büyük şehir St. Petersburg havalimanları olmak üzere Rusya’da son iki günde 485 uçak seferi iptal edilirken 2 bin sefer de büyük gecikmeyle gerçekleştirilebildi.

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İNTİHAR MI ETTİ

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, görevden alınan Starovoit’in başkent Moskova’da aracında vurulmuş halde bulunduğunu ve intihar üzerinde durulduğunu ifade etti. Rus lider, 1 yıl kadar önce göreve getirilen Starovoit’in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamış yerine ise şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti. Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin valisi olarak yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra Mayıs 2024’te Ulaştırma Bakanı olarak atanan Starovoit’in neden görevden alındığına ilişkin açıklama yapılmazken Rus basını Starovoit’in görevden alınması kararının aslında birkaç ay önce alındığını iddia etmişti. Ancak Starovoit’in, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki havalimanlarına yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle görevden alındığı öne sürülmüştü.