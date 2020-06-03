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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Putin’in görev süresi bir hafta oylanacak

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’in görev süresi bir hafta oylanacak
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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görev süresini 12 yıl daha uzatma imkânı sağlayacak anayasa değişikliği referandumunun yeni tarihi belli oldu.

Korona salgını nedeniyle ertelenen referandum normalde 22 Nisan’da yapılacaktı. Önceki gün Putin tarafından imzalanan kararnameye göre oy verme işlemi 25 Haziran’da başlayacak, 2 Temmuz’a kadar sürecek. Koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden de oy kullanılabilecek. Mevcut yasal düzende görev süresi 2024’te biten Putin, referandumdan istediği sonuç çıktığı takdirde seçimlere katılıp 2036’ya kadar görevde kalabilecek. Putin ilk olarak 2000’de devlet başkanlığı koltuğuna oturmuş ve 2008’de üst üste üç dönem seçilemeyeceği için görevini Dimitriy Medvedev’e devretmişti. 2012’de tekrar başkan seçildiğindeyse görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaran bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmişti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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