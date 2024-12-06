Putin'in gizli silahı: Cosmos 2553! Dünya'da büyük bir kaosa yol açıp, modern yaşamı imkansız hale getirebilir

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Bir zamanlar büyük ölçüde barışçıl bir alan olarak kabul edilen uzay artık 'küresel bir çatışmanın' ortaya çıkabileceği tehlikeli bir yer olarak görülüyor.



Rusya, ABD ve Çin arasındaki silahlanma yarışı uzayda çatışma riskini tırmandırırken, uzayda askeri eylemlere karşı koruma sağlayan şaşırtıcı derecede az sayıda uluslararası anlaşma olması endişeleri körüklüyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre bu endişeler yakında gerçeğe dönüşebilir çünkü ABD istihbarat yetkilileri Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi hedefliyor olabileceğini düşünüyor.



ABD'li New York Times'ın haberine göre, tartışmaların odağındaki 'Cosmos 2553' isimli gizemli uydu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya asker gönderme emri vermesinden günler önce Şubat 2022'de Rusya'nın Plesetsk Kozmodromu'ndan bir Soyuz-2 roketiyle atmosfere fırlatıldı ve Alçak Dünya Yörüngesi'nin (LEO) 2000 kilometre yukarısında konumlandı.

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ROTASI ŞÜPHE UYANDIRDI

İşlevini yitirmiş ya da hizmet dışı bırakılmış uydular 'mezarlık yörüngesi' olarak adlandırılan bu alana gönderilir ve bu sayede uzay enkazlarının çarpışma riski azaltılır. Bu nedenle Cosmos 2553'ün yörünge rotası ABD'li uzay gözlemcileri arasında şüphe uyandırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen araçlarla donatılmış teknolojik uzay aracının “Van Allen radyasyon kuşaklarında” test yapmak için tasarlandığını belirterek bunun bilimsel bir görev olduğunu ileri sürüyor. Ancak ABD'li yetkililer Cosmos 2553'ün aslında uzay tabanlı bir silah için test platformu olabileceğinden endişe ediyor.



Bu, uzayda konuşlandırılabilecek nükleer cihazların veya anti-uydu silahlarının geliştirilmesi anlamına gelebilir.



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NYT'ye göre, Cosmos 2553 silahlı değil sadece 'sahte bir savaş başlığı' taşıyor yani şu an için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Ancak ABD'li yetkililer bunun benzeri görülmemiş bir silahın habercisi olabileceğini ve Rusya'nın binlerce kritik uyduyu yok edebileceğini öne sürüyor.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ İLETİŞİM ALTYAPISINI FELÇ EDEBİLİR

Okul otobüsleriyle kıyaslanabilecek büyüklükteki ulusal güvenlik uydularının birçoğu Dünya'dan uzakta, sabit yörüngede yer alıyor ve nükleer bir patlamadan kaynaklanacak radyasyona dayanacak şekilde tasarlanmış elektronikler içeriyor. Ancak Rusya'nın 'Cosmos 2553'ü konumlandırdığı Alçak Dünya Yörüngesi'ndeki binlerce uydunun koruması yok denecek kadar az ve olası saldırılara karşı son derece savunmasız durumdalar.

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Peki uzayda gerçekleşecek bir nükleer patlama bizim için ne anlama geliyor? Uzmanlar uzaydaki olası bir nükleer patlamanın nüfusa zarar vermese bile yüzlerce uyduyu devre dışı bırakabileceğini, bu durumun yalnızca uzayda değil, Dünya üzerindeki iletişim, enerji ve GPS altyapısını da felç edebileceğini belirtiyor.

Yani uzayda meydana gelecek yıkıcı bir patlama, bankacılık sistemlerinden iletişim altyapısına kadar her şey uydulara bağlı olduğu Dünya'da büyük bir kaosa yol açıp, modern yaşamı imkansız hale getirebilir.