'Putin'in gizli kızı' sessizliğini bozdu: 'Hayatımı mahveden adam' Doğum belgesindeki dikkat çeken ayrıntı

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Luiza Rozova olarak da bilinen 22 yaşındaki Krivonogikh, Paris'te yaşıyor. Bir sanat okulundan mezun olan genç kadının, geçmişte yarı zamanlı olarak DJ'lik yaptığı da biliniyor.

Daily Mail, Krivonogikh'in Telegram platformu üzerinden yaptığı son paylaşımları manşetine taşıdı. Krivonogikh'in paylaşımında geçen "milyonların hayatlarını ellerinden alan, benim de hayatımı mahveden adam" ifadelerinin, babası olduğu iddia edilen Putin'i kastettiği öne sürüldü.

İlk olarak Alman Bild gazetesinin 'Hayalet Kız, Putin'le hesabını gördü: Telegram grubunda maskesini çıkardı" başlığıyla haberleştirdiği paylaşımlarda bir isim geçmiyor.

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu ifadelerin Putin'in yaklaşık 4 yıldır devam eden Ukrayna Savaşı'ndaki politikaları ile kişiliğine yönelik eleştiriler olduğu sonucuna vardı.

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Haberde, Bild muhabiri Jörg Völkerling'in, Krivonogikh'in kişisel Telegram kanalı olan 'Art of Luiza'ya erişimi olduğu vurgulandı.

Özellikle Instagram paylaşımlarında yüzünü gizlemeyi tercih eden Krivonogikh'in geçtiğimiz günlerde Rusya merkezli kahve zinciri Surf Coffee'nin bir şubesinde görüntülendiği detayı da haberde yer aldı.

Genç kadının paylaştığı bir araba selfie'sinin altındaki metinde de "Yüzümü yeniden dünyaya gösterebilmek özgürleştirici bir şey" cümlesinin yer aldığına dikkat çekildi.

"LUİZA" İLE İLGİLİ İDDİALAR İLK OLARAK 2020'DE GÜNDEME GELDİ

3 Mart 2003 tarihinde St. Petersburg'da dünyaya gelen Krivonogikh'in Putin ile geçmişte evinde çalışan temizlik görevlisi Svetlana Krivonogich'in kızı olduğuna inanılıyor.

Genç kadının babasının kim olduğuyla ilgili iddialar, 2020 yılında Kremlin'e muhalif araştırmacı gazetecilik projesi Proekt tarafından ortaya atıldı.

Çeşitli kaynaklara göre, genç kadının doğumunun ardından anne Krivonogich'e ciddi miktarda bir ödeme yapılarak sessizliği satın alındı. Öte yandan Krivonogikh'in doğum belgesinde baba adı yer almasa da patronimik (çeşitli dillerde babadan geçen ad) olarak "Vladimirovna" isminin bulunmasının genç kadının babasının kimliğine bir gönderme olduğu da iddia edildi.

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Krivonogikh, daha önce Rusya'da yaşarken sosyal medya hesaplarını çok aktif kullanıyordu. Özel jetlerle dünyayı dolaşan genç kadın, üzerinde tasarımcıların elinden çıkmış pahalı giysilerle gece kulüplerinde DJ'lik yaparken görüntüleniyordu. Ancak Rusya'nın Ukrayna işgali başladığında, Krivonogikh'in hesabı da gizemli bir şekilde sosyal medyadan silindi.

İlerleyen dönemde Fransa'ya yerleşen Krivonogikh, Haziran 2024'te ICART Kültür ve Sanat Yönetimi Okulu'ndan mezun oldu.

ARADAN GEÇEN 3 BUÇUK YILDA SAVAŞ KARŞITI OLMUŞ

Krivonogikh, Rusya'dan ayrılmadan önce yaptığı son Instagram paylaşımında, "Canım St. Petersburg'umda son bir tur atamıyorum. En sevdiğim yerleri ve mekanları ziyaret edemiyorum" diyordu.

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Ancak Rusya'nın Ukrayna işgalinin dördüncü yıl dönümü yaklaşırken Krivonogikh, sosyal medyada bambaşka bir imajla ortaya çıktı. Daha siyasi paylaşımlar yapan ve Ukrayna'daki savaşı açık bir dille eleştiren genç kadın, lüks tüketimi de kınayan ifadeler kullandı.

Yerel basında, Krivonogikh'in Belleville'de bulunan L Galerie'de ve Montreuil'de bulunan Escape Albatros'ta çalıştığı haberleri yer aldı. İki galeri de savaş karşıtı sergilere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

Krivonogikh'in galeri yöneticisi olarak sergilerin organizasyonunu üstlendiği ve videolar hazırladığı söyleniyor.

Genç kadının ayrıca Putin'in yakın çevresindeki isimlerden merhum Oleg Rudnov'a atıfla Elizaveta Rudnova ismini aldığı, böylece gerçek kimliğini saklamaya çalıştığı iddia ediliyor.

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BAŞKA BİR SANATÇININ ELEŞTİRİLERİNE HEDEF OLMUŞTU

Öte yandan genç kadının Paris'ten yükselen savaş karşıtı seslere katılma girişiminin çok kolay olmadığı da bir gerçek.

Örneğin 2022 yılında Rusya'dan kaçan sanatçı Nastya Rodionova, sert bir açıklama yaparak Krivonogikh'le alakası olduğu ortaya çıkan bu iki galeriyle tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Kararını Facebook paylaşımı üzerinden açıklayan Rodionova, "Ben masumiyet karinesine ve çocukların ebeveynlerinin suçlarından sorumlu olmadığına inandığımı söylemek zorundayım. Ancak savaş zirveye çıkmışken, rejimden fayda görenlerin ailesinden gelen bir kişinin, o rejimin kurbanlarıyla karşı karşıya gelmesine izin vermek kabul edilemez. Kimle birlikte çalıştığımızı bilmek ve buna hazır olup olmadığımıza karar vermek zorundayız. Bu örnekte benim şahsi yanıtım 'hayır'" ifadelerini kullanmıştı.

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Buna karşın Krivonogikh kendini savunarak, "Ben gerçekten ailemin eylemlerinden sorumlu muyum?" diye yazmıştı.