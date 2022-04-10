Putin'in eski danışmanı açıkladı... İşte savaşı durduracak hamle!

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Rusya lideri Vladimir Putin’in eski ekonomi danışmanı, Rusya enerji ticaretine uygulanacak “gerçek bir ambargonun” Ukrayna’daki savaşı durdurabileceğini savundu.

Andrey Illarionov, Batılı ülkelerin Rusya kaynaklı enerji kullanımlarını azaltacakları açıklamasını Kremlin’in ciddiye almadığını söyledi.

İleriye dönük sözlere karşın Avrupa halen Rusya gazını ve petrolünü satın almaya devam ediyor.

Geçen yıl enerjiden elde ettiği gelir, Rusya’nın harcamalarının yüzde 36’sını oluşturdu. Bu gelirin büyük bölümü Avrupa Birliği ülkelerinden elde edildi.

ASLAN PAYI ALMANYA'NIN

Birlik tüketilen gazın yüzde 40’ını, petrolün ise yüzde 27’sini Rusya’dan ithal ediyor. Almanya bu ithalatın büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya kaynaklı enerjiye her gün bir milyar euro verdiklerini söyledi.

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İNGİLTERE AÇIKLADI: KAYIPLAR SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın terhis edilmiş askerleri silah altına almaya başladığını açıkladı.

Bu adımın Rusya’nın Ukrayna’daki kayıplarının artması üzerine atıldığı belirtiliyor.

Moldova’nın uluslararası tanınırlığı olmayan Transdinyester’den de asker bulmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Rusya, Ukrayna'daki savaşta "ciddi sayıda asker kaybettiğini" kabul etti.

25 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ölen asker sayısını 1351 olarak açıklamıştı. Ukrayna ise yaklaşık 19 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor.

Batılı devletler, hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 7 bin ila 15 arasında olduğunu değerlendiriyor.