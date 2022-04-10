Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin'in eski danışmanı açıkladı... İşte savaşı durduracak hamle!

#Putin#Rusya#Ukrayna
Putinin eski danışmanı açıkladı... İşte savaşı durduracak hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla sürerken barış için flaş bir öneri geldi. Putin’in eski ekonomi danışmanı, savaşı durduracak hamleyi açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya lideri Vladimir Putin’in eski ekonomi danışmanı, Rusya enerji ticaretine uygulanacak “gerçek bir ambargonun” Ukrayna’daki savaşı durdurabileceğini savundu.

Andrey Illarionov, Batılı ülkelerin Rusya kaynaklı enerji kullanımlarını azaltacakları açıklamasını Kremlin’in ciddiye almadığını söyledi.

İleriye dönük sözlere karşın Avrupa halen Rusya gazını ve petrolünü satın almaya devam ediyor.

Geçen yıl enerjiden elde ettiği gelir, Rusya’nın harcamalarının yüzde 36’sını oluşturdu. Bu gelirin büyük bölümü Avrupa Birliği ülkelerinden elde edildi.

Gözden Kaçmasın

İşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdiİşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdi!Haberi görüntüle

ASLAN PAYI ALMANYA'NIN

Birlik tüketilen gazın yüzde 40’ını, petrolün ise yüzde 27’sini Rusya’dan ithal ediyor. Almanya bu ithalatın büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya kaynaklı enerjiye her gün bir milyar euro verdiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Putinin eski danışmanı açıkladı... İşte savaşı durduracak hamle

İNGİLTERE AÇIKLADI: KAYIPLAR SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın terhis edilmiş askerleri silah altına almaya başladığını açıkladı.

Bu adımın Rusya’nın Ukrayna’daki kayıplarının artması üzerine atıldığı belirtiliyor.

Moldova’nın uluslararası tanınırlığı olmayan Transdinyester’den de asker bulmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Gözden Kaçmasın

Putinden flaş Ukrayna hamlesi... Tüm yetkiyi ona verdiPutin'den flaş Ukrayna hamlesi... Tüm yetkiyi ona verdi!Haberi görüntüle

Rusya, Ukrayna'daki savaşta "ciddi sayıda asker kaybettiğini" kabul etti.

25 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ölen asker sayısını 1351 olarak açıklamıştı. Ukrayna ise yaklaşık 19 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor.

Batılı devletler, hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 7 bin ila 15 arasında olduğunu değerlendiriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar