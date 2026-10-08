Putin’in doğum gününde Ukrayna’ya füze yağdı

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Kiev’in kuzeyinde yer alan Çirnigov bölgesindeki Priluka kasabasında balistik füze beş katlı bir binaya isabet etti. İskender-M tipi füzenin sabaha karşı vurduğu binada dördü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Katliam gibi saldırıyla ilgili açıklama yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Rusya’nın başındaki kişi Putin bugün doğum gününü kutlarken, Rus ordusu Priluka’da vurduğu apartmanı kendisine hediye olarak sundu. Maalesef çok sayıda can kaybımız var” dedi. Saldırıda 70 kadar füze ve 160 kamikaze dron kullanıldığını söyleyen Ukrayna lideri, Ukrayna hava savunmasındaki eksiklikler nedeniyle balistik füzelerin çoğunun önlenemediğini söyledi.

Zelenski, “Ukrayna’da yaşayan insanların hayatlarının kurtarılması için Batı’nın bize vereceği ‘Patriot’ tipi füzelere acil ihtiyacımız var. Saldırgan Rusya şimdiden enerji altyapımızı hedef almayı sürdürüyor” ifadeleriyle müttefiklerine hava savunma yardımı çağrısını yineledi.

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TRUMP PUTİN’İ ARAYACAK

Ukrayna savaşının tırmanmasından ABD yönetimi de endişeli. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Rusya ile Ukrayna savaşında tansiyon azalmak yerine tırmanıyor. Bu istemediğimiz bir gelişme” derken, Başkan Donald Trump’ın Putin’i doğum günü vesilesiyle arayabileceğini söyledi. Trump’ın telefon görüşmesinde savaşın yanı sıra Rusya’da yayıldığı iddia edilen veba salgını konusunu ele alacağı belirtiliyor.

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