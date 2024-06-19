Putin’in doğu seferiyle ilgili iddialar! Kim’den asker, Vietnam’dan işçi isteyecek

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Ukrayna savaşı yüzünden Batılı ülkelerle arası tamiri mümkün olmayan biçimde bozulan Rusya lideri Vladimir Putin gözünü Doğu’ya çevirdi. Önümüzdeki dört gün boyunca sırasıyla Kuzey Kore ile Vietnam’da temaslarda bulunacak Putin’in Kuzey Kore’den silah, Vietnam’dan ise Rusya içinde çalışacak iş gücü talep edeceği öne sürüldü.

24 YIL SONRA İLK

Putin, Kuzey Kore’yi son olarak 2000 yılında Kim Jong Un’un babası Kim Jong İl iktidarı döneminde ziyaret etmişti. Ancak Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’da savaşa tutuşmasıyla Rusya ile Kuzey Kore arasında daha önce görülmemiş trafik başladı. 2023 yılında ilk olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Rusya’ya gelerek kapalı kapılar ardında Putin ile görüştü. Hemen ardından dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov peş peşe Pyongyang’da boy gösterdi. 2023 boyunca gerçekleşen sıkı temaslar neticesinde Rusya’nın elinde nereden geldiği bilinmeyen milyonlarca top mermisi belirdi. Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore son bir yılda Ukrayna cephesinde kullanılmak üzere Rusya’ya 5 milyon top mermisiyle onlarca balistik füzeyi gizlice teslim etti.

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İKİNCİ DURAK VİETNAM

Ukrayna istihbaratı Putin’in şimdiki iki günlük resmi Pyongyang ziyareti hakkında bir adım ileri giderek Kim’den sadece silah değil, 50 bin kadar asker talebinin de gündemde olduğunu iddia etti. Rusya’nın taşra bölgelerinden savaşa gönderebilecek asker kapasitesini tükettiği vurgulanarak, “Putin’in ya Rusya’nın büyük şehirlerini kapsayacak seferberlik ilan etmesi gerek veya dışarıdan ithal asker bulması lazım. Kore en uygun adres” deniyor. Kremlin’in açıklamasına göre zirvede iki ülke arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmanın askeri işbirliği dahil hayatın tüm alanlarını kapsayacağı vurgusu yapıldı. Putin’in Kore’nin ardından Vietnam’a geçmesi planlanıyor.

ULUSLARARASI HAVA SAHASINA ÇIKMADAN

HAKKINDA Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı olan Rus lideri Putin, seyahatlerini uluslararası hava sahasına çıkmadan Çin üzerinden yaparak Kuzey Kore ve Vietnam’a gidecek. Siyasi gözlemcilere göre Putin, Vietnam’da Cumhurbaşkanı To Lam ile temaslarında Rusya’da çalışmak üzere on binlerce Vietnamlıyı kabul etmeye hazır olduğunu dile getirecek. Rusya ile Vietnam arasında yılda 3 milyar dolara düşen ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması ele alınacak. Putin’in özellikle Kore gezisini Batı da yakından takip ediyor.