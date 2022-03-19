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Putin'in ceset konvoyu: Ölen Rus askerlerinin cansız bedenleri gecenin köründe trenlere yüklenip taşınıyor

#RUSYA#Konvoy#Ceset
Putinin ceset konvoyu: Ölen Rus askerlerinin cansız bedenleri gecenin köründe trenlere yüklenip taşınıyor

Rusya'nın Ukrayna'da ne kadar kayıp verdiği bir muamma olmayı sürdürüyor. Ukrayna 14 binden fazla Rus askerinin öldüğünü öne sürüyor. ABD istihbaratı bu sayısı yaklaşık 7 bin olarak veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise 500'den az Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Ancak bölgeden gelen bir haber kayıpların korkunç boyutta olduğunu gösteriyor. Ukrayna'da ölen askerlerin cansız bedenlerinin dikkat çekmemek için gece yarısı trenlere yüklenip Belarus üzerinden Rusya'ya taşındığı iddia edildi.

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Ukrayna'da ölen Rus askerlerinin cesetlerinin Belarus üzerinden trenler ve uçaklarla dikkat çekmemek için gecenin köründe Rusya'ya taşındığı öne sürüldü. Radio Free Europe/Radio Libery askeri ambulansları Belarus şehri Homel'den geçerken yansıyan görüntüler yayınladı.

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Belarus'un güneydoğusundaki Homel oblastında görev yapan bir sağlık personeli, morgların dolup taştığını belirtirken, Mazır kenti sakinlerinden biri ise, kentteki tren istasyonlarındaki yolcuların bir trene yüklenen cesetlerin sayısı karşısında şoke olduklarını ifade etti. Yolcuların cep telefonlarıyla kayıt yaptığını anlatan Mazır sakini, askerlerin görüntü alan vatandaşları yakaladığını ve kayıtları sildirdiğini öne sürdü.

Mazır'daki hastanede görevli bir doktor, "Yeterli cerrah yok. Daha önce cesetler ambulanslarla naklediliyor ve Rus trenlerine yükleniyordu. Birileri video çekip internette yayınladıktan sonra cesetler dikkat çekmemek için geceleri trenlere yükleniyor" dedi.

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Homel'deki 4 No'lu Hastane yetkilileri, 1 Mart'tan itibaren çok sayıdaki yaralı Rus askerini tedavi etmek için mevcut hastaları taburcu etmeye başladıklarını öne sürdü.

Homel'de yaşayan ve hastanede tedavi gören bir hasta, "Çok fazla Rus yaralı var. Korkunç. Uzuvları kopmuş. Tüm hastanede inlemelerini dinlemek imkânsız" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki hastane çalışanları, 13 Mart itibarıyla 2 bin 500'ü aşkın cesedin Rusya'ya gönderildiğini söyledi.

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#RUSYA#Konvoy#Ceset

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