Putin’in bombaları Rusları da vurdu

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat günü tüm batılı ülkeler ekonomik yaptırım kararı aldı, ünlü markalar tek tek ülkeden çıkmaya başladı. Tüm dünyayı karşısına alan Putin’in saldırı kararı, Rusya’nın para birimi Ruble’nin dolar karşısında hızla değer kaybetmesine yol açtı.

‘KUZEY KORE’DEN BETER’

Bir anda dünyadan izole olmaya başlayan Rusya’nın, Kuzey Kore’yi bile geride bıraktığı konuşuluyor. Rusya’da günümüzde Putin yönetimini ve Ukrayna’ya açılan savaşı eleştirme cesareti gösteren yegane gazeteci Aleksander Nevzorov kaldı. Onun bir tespiti şimdi Moskova’daki aydın kesimin ağzında, “Arkadaşlar, Rusya ekonomisi çökmedi, o sadece evine dönme kararı aldı.” Diğer ekonomik kriz esprisi ise “En yeni model iPhone, şu an elinde olanıdır.”

FİYATLAR HER GÜN ARTIYOR

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Hürriyet’e konuşan, ancak güvenlik nedeniyle soyadını gizli tuttuğumuz 40 yaşındaki Veronika, yaptırımların kendisini nasıl etkilediğini şöyle anlattı: “Şimdilik mağazalarda her şey var gibi. Tabii fiyatlar her gün değişiyor. Ruble’nin değer kaybetmesiyle temel gıda ürünlerinde benim tahminime göre yüzde 20 bir artış var. En yüksek fiyat artışı düne kadar yabancı şirketler tarafından üretilen hijyen malzemelerinde. Bu kategoride fiyat artışı yüzde 50 seviyelerine ulaştı. Rusya’da temel gıda ürünlerinde kıtlık yaşanmasını ben şahsen beklemiyorum. Ancak yakında hiper enflasyonla karşılaşmamız söz konusu. Umarım bir şekilde ayakta kalmayı beceririz.”





Rusya’da enflasyon canavarının hortladığını devletin resmi istatistik kurumu da kabul etti. Geride bıraktığımız 20 günde en yüksek fiyat artışı uçak biletlerinde kaydedildi. Moskova’dan Türkiye’ye uçak yolculuğu yüzde 30 daha pahalandı. Otomobil fiyatları yüzde 17, elektronik eşya yüzde 15 arttı. Gıda ürünleri arasında zam lideri yüzde 8 ile domatesti. Fiyatların her gün artmaya devam ettiği Rusya’da çalışanların ve emeklilerin aldığı maaşlar da yetmez oldu. Rusya parlamentosu bile yakın zamanda emekli maaşlarına en az yüzde 20 zam yapılması gerektiğini dile getirmeye başladı.

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İLAÇ DARLIĞI BAŞLADI

Günlük hayatta Rusya halkını tedirgin eden bir diğer konu ilaçlar. Batı’daki ilaç üreticlerinin ilişkilerini koparması veya lojistik problemler yüzünden sevkıyatlar durma noktasına geldi. Özellikle diyabet hastaları için hayati ürün insülin şimdiden yok satıyor. Rusya’nın, Hindistan hükümetiyle insülin tedariki konusunda görüşmeler başlattığı biliniyor.

'KAPANMADAN BİZ DE ALALIM' KUYRUĞU

Rusya’dan çıkacağını açıklayan Batılı markaların mağazalarında kuyruklar oluştu. Halk bu mağazalar kapanmadan ne bulursa almaya çalışıyor. Özellikle yaptırımlar öncesi ithal edilen yüksek teknoloji ürünleri yok satıyor. Alışveriş merkezlerinde sık sık akıllı telefon, televizyon ve buna benzer elektronik eşya kuyrukları görülüyor. Halk elindeki Rubleleri, erimemesi için bu tür ürünlere yatırmayı tercih ediyor.

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YURTDIŞI TATİLİ HAYAL OLABİLİR

Alım gücü düşen çok sayıda Rus vatandaşı, Batılı şirketlerin çekilmesiyle işlerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Hayat pahalılığı, bu yaz tatil planları yapan Rusları kara kara düşündürüyor. Çünkü havayolu sektöründeki kriz bilet fiyatlarına da tavan yaptırdı. Türkiye başta olmak üzere yurt dışında tatil yapmanın maliyeti yüzde 29 yükseldi. Havada uçak krizinin iki ay daha sürmesi halinde Ruslar için yurtdışı tatili hayal olacağa benziyor.