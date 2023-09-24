Putin'in bilinmeyen sabah rutini: Öğlene kadar uyumayı seviyor, yüzmeden işe başlamıyor...

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19 ay önce başlayan Ukrayna savaşı ile Rusya Devlet Başkanı Putin dünyanın en çok tartışılan isimlerinden birisi oldu. Sağlık durumundan özel hayatına kadar Rus lidere dair her detay gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

İngiliz Mirror gazetesi bugün Putin'in 'sıra dışı sabah' rutinini yazdı ve okuyucuları ile Rus liderin özel hayatına dair dikkat çeken detaylar paylaştı.



İngiliz gazeteci Ben Judah'ın 2014 yılında yazdığı 'Kırılgan İmparatorluk. Rusya Putin’e Nasıl Âşık Oldu ve Ondan Nasıl Soğudu’ isimli kitaptan alıntılar yapan Mirror gazetesi birçok dünya liderinin aksine Putin'in öğlene kadar uyumayı sevdiğini ve günlük yüzme seansını gerçekleştirmeden asla işlerine başlamadığını yazdı.



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Judah'a göre Rus lider güne yulaf lapası ya da bıldırcın yumurtası ile yapılmış omletin yanında süzme peynirle başlıyor, kahvaltıda taze sıkılmış meyve sularından hoşlanıyor.

Rus Pravda gazetesi ise Putin'in domates, salatalık ve maruldan oluşan süper sağlıklı bir diyet uyguladığını, balık ve koyun etini sevdiği ve şekerli her şeyden uzak durduğuna dikkat çekiyor.



Rus liderin yediği tüm yemekler zehirlenme ihtimaline kaşı daha önceden bir gıda test uzmanı tarafından deneniyor.

MASASINDA BİLGİSAYAR YOK, SABİT TELEFON KULLANIYOR

Putin'in yakın çevresinin verdiği bilgilere göre, Rus lider sağlıklı kalabilmek için her gün en az iki saat yüzüyor. Putin yüzerken danışmanları günlük brifingleri hazırlayıp Putin'in bilgisayarsız masasına bırakıyor.



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Siber saldırı korkusu nedeniyle bilgisayar yerine işlerini kırmızı dosyalarla incelediği ileri sürülen Rus lider görüşmelerini ise sabit telefonlardan yapmayı tercih ediyor.

KENDİSİ HAKKINDA YAZILAN KÖŞE YAZILARINI OKUMAKTAN HOŞLANIYOR

Kommersant'ta Andrey Kolesnikov tarafından kaleme alınan bir makalede Putin'in kendisi hakkında yazılan köşe yazılarını okumaktan hoşlandığı söyleniyor.



LÜKS DÖŞENMİŞ 'HAYALET TREN'

Rus liderin özel hayatı kamuoyundan sır gibi saklansa da bağımsız araştırma grupları her gün bilinmeyen bir detayı dünya basını ile paylaşıyor.

ABD medyası son olarak Putin'in 20 vagonlu özel trenini mercek altına almıştı. CNN International'da yer alan habere göre Putin için özel tasarlanan trenin içinde lüks bir spor salonu, hamam ve sauna yer alıyor.

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ABD medyasının 'hayalet tren' olarak isimlendirdiği tren, özel dekore edilmiş yatak odaları ve yemek odaları ile dikkat çekerken, Kremlin yayınlanan fotoğrafları yalanlayarak Rus lidere ait böyle bir araç olmadığını açıklamıştı.