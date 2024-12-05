Putin'in akrabası kayıp askerlerin sayısını ağzından kaçırdı

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1016 gündür devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeğeni ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anna Tsivileva gizli bilgileri açıkladı.

Tsivileva, Kremlin'de sır gibi saklanan Rusya'nın Ukrayna'daki toplam kayıp sayısını, savaşa katılan askerlere ve ailelerine destek konusunu görüştükleri sırada ifşaladı.

Tsivileva, Rusya'nın "Özel Askeri Operasyon" olarak nitelendirdiği savaştaki kayıp askeri izini sürmek isteyen akrabalardan on binlerce başvuru aldıklarını söyledi.

Batı ülkelerinin istihbaratları Ukrayna'da hayatını kaybeden Ruslarının sayısının çok daha fazla olduğunu belirtirken Tsivileva, İçişleri Bakanlığı'na 48 bin DNA testi başvurusu yapıldığını belirtti.

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Telegraph gazetesinin Rusya'da muhalif yayınlar yapan Astra gazetesinden aktardığı habere göre, Tsivileva'nın ifşası 26 Kasım günü düzenlenen oturum sırasında kayıt altına alındı.

"HİÇBİR YERDE YAYINLAMAMALIYIZ"

Tsivileva'nın açıklamasının hemen ardından ise Rusya Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov araya girdi. Kartapolov oturuma katılanlara, rakamların çok gizli olduğunu ve yayınlanmaması gerektiğini hatırlattı.

Kartapolov, “Sizden bu rakamları hiçbir yerde kullanmamanızı önemle rica ediyorum. Bu çok hassas ve gizli bir bilgi. Bu rakamları hiçbir yerde yayınlamamalıyız” dedi.

Independent gazetesinde yer alan habere göre Tsivileva, konuya ilişkin ayrıca açıklamada bulundu.

Tsivileva, "Kayıpların sayısını değil bize gelen taleplerin sayısını verdim. Dolayısıyla bu sayı veri değildir, sadece bize gelen taleplerdir. Kayıp askerlerin birçoğu bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Babası Rusya lideri Putin'in kuzeni Yevgeni Putin olan Tsileva, Putin tarafından 2023 yılında savaş gazileri için kurulan bir devlet fonunun başkanlığına atanmıştı. 2024 yılının başlarında, savunma bakan yardımcısı olarak terfi ettirilmişti.