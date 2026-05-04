Putin'i korku sardı: 'Çöküş' senaryosu yeniden gündem

CNN International’ın ulaştığı Avrupa istihbarat raporu, Kremlin’de artan kriz algısını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çevresinde alınan olağanüstü güvenlik önlemlerini gözler önüne serdi. Suikast iddiaları, darbe korkusu ve iç çekişmeler, Moskova’da tansiyonu yükseltti.

PUTİN’E YAKIN İSİMLERE SIKI DENETİM

Rapora göre Kremlin, üst düzey askeri yetkililere yönelik suikast dalgası ve darbe ihtimali nedeniyle Putin’in güvenliğini önemli ölçüde artırdı. Putin'e yakın çalışan aşçı, koruma ve fotoğrafçıların toplu taşıma kullanması yasaklandı.

Putin’le görüşen herkesin iki aşamalı güvenlik kontrolünden geçmesi zorunlu hale getirilirken, yakın çevresine internet erişimi olmayan telefonlar verildi.

ZİYARETLER KISITLANDI, SIĞINAKLAR DEVREDE

İstihbarat raporu, Putin’in hareket alanının ciddi şekilde daraltıldığını ortaya koydu. Moskova dışındaki konutlara ve Valday’daki yazlık eve ziyaretlerin durdurulduğu belirtilirken, liderin sık sık Karadeniz kıyısındaki Krasnodar’daki modernize edilmiş sığınaklarda kaldığı ifade edildi.

Ayrıca Kremlin’in, kamuoyuna önceden kaydedilmiş görüntüler servis ederek bu kısıtlamaları gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

SUİKAST KORKUSU: DRON SALDIRISI ENDİŞESİ

Raporda, Mart 2026’dan bu yana Kremlin’in “hassas bilgilerin sızdırılması” ve “Putin’e yönelik bir komplo ya da darbe girişimi” ihtimali konusunda ciddi endişe taşıdığı belirtildi.

Putin’in özellikle siyasi elit içinden gelebilecek bir suikast girişiminde insansız hava araçlarının kullanılmasından çekindiği vurgulandı.

“DARBE RİSKİYLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR”

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri, eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya ilişkin iddialar oldu.

Görevden alınarak Güvenlik Konseyi sekreterliğine getirilen Şoygu’nun, “askeri komuta üzerindeki etkisi nedeniyle darbe riskiyle ilişkilendirildiği” öne sürüldü.

Şoygu’nun yakın çalışma arkadaşı Ruslan Tsalikov’un yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanması ise “elitler arasındaki dengelerin sarsılması” olarak yorumlandı.

KREMLİN İÇİNDE GERİLİM: ÜST DÜZEY TARTIŞMALAR

Rapora göre Aralık 2025’te bir Rus generalin öldürülmesinin ardından Kremlin’de üst düzey isimler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un, FSB Başkanı Alexander Bortnikov’u “subayları koruyamamakla” suçladığı, güvenlik birimlerinin ise kaynak eksikliğinden şikayet ettiği aktarıldı.

SAVAŞIN BEDELİ AĞIRLAŞIYOR

Batılı tahminlere göre Rusya’nın Ukrayna savaşında aylık yaklaşık 30 bin kayıp verdiği belirtilirken, cephedeki sınırlı ilerleme ve artan maliyetler Kremlin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Büyük şehirlerde yaşanan iletişim kesintileri ve ekonomik sorunlar, daha önce etkilenmeyen elit kesimlerde bile rahatsızlık yaratmaya başladı.

9 MAYIS TÖRENİ DEĞİŞİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninin bu yıl güvenlik gerekçesiyle değiştirileceğini açıkladı.

Ağır silahların yer almayacağı törenle ilgili Peskov, “Bu terör tehdidi ortamında tehlikeyi en aza indirmek için tüm önlemler alınıyor” dedi.

KREMLİN’DE KRİZ ALGISI DERİNLEŞİYOR

Sızdırılan istihbarat raporu, Kremlin’de büyüyen paranoya ve iç gerilimlere dair nadir detaylar sunarken, Batı’nın “Rusya’nın iç çöküşü” senaryosunu da yeniden gündeme taşıdı.

Ancak bu tür bilgilerin doğrulanmasının zor olduğu ve yayınlanmasının siyasi amaçlar taşıyabileceği de vurgulandı.