Putin'i kızdıracak iddia: Biden vermedi ama Trump izin verebilir

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İngiliz istihbarat servisi MI6'nın eski başkanı Richard Dearlove, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdarabilecek bir iddiada bulundu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna için faydalı olabileceğini söyledi.

Trump'ın Putin üzerindeki baskıyı arttıracak kilit isim olabileceğini belirten İngiliz istihbaratçı Dearlove, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Zafer Planı" Trump tarafından kabul edilebileceğini öne sürdü.

Dearlove, uzun menzilli silah yardımı yaptığı ancak bu silahların Rusya'nın içerisinde kullanılmasına izin vermediği ABD'nin, Trump yönetimi ile birlikte bu izne yeşil ışık yakabileceğini belirtti.

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Dearlove, “Bence Trump, Amerikan silahlarının Ukrayna'da nasıl kullanılabileceği konusunda Biden'a kıyasla riskten daha az kaçınıyor" yorumunu yaptı.

“Ukraynalılara Rusya'yı daha derinden vurmaları için yeşil ışık yakılırsa askeri denge çok hızlı bir şekilde değişebilir" değerlendirmesinde bulunan Dearlove, Putin'in Trump'a saygı duyduğunu ve bu durmun Ukrayna'nın avantajına olabileceğini söyledi.

Dearlove ayrıca, Putin'in kendisine duyduğu saygının Trump tarafından müzakereleri zorlamak amacıyla kullanılmasının “kesinlikle mümkün” olduğuna inandığını belirtti.

Dearlove son olarak, Trump'ın Ukrayna'nın arkasında duracağını ifade etti.

ZAFER PLANI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik "Zafer Planı"nın, her alanda önemli kişilerin dahil edilerek hazırlandığını belirtti.

Planın uygulanmasının Ukrayna'nın müttefiklerine bağlı olduğuna dikkat çeken Zelenski, "Ukrayna'nın Zafer Planı devletimizi güçlendirmeye, konumumuzu güçlendirmeye yönelik bir plandır." dedi.

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Moskova yönetiminin bu savaşı sürdürmek istediğini ve Rusya'nın barışa zorlanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Bu Zafer Planı'na göre şimdiden hareket etmeye başlarsak, en geç gelecek yıla kadar savaşı sonlandırabiliriz" diye konuştu.

Planda, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin yardımlarıyla elde ettiği uzun menzilli silahları Rusya içerisindeki hedefleri vurmak için kullanılması yer aldı. Ancak Zelenski'nin bu talebi, ABD yönetimine sunulsa da cevapsız kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelerek kendisine Zafer Planını sundu. Devlet Başkanı, Kamala Harris'e ilk Barış Zirvesi'ne katılımı ve ABD'nin Ukrayna'ya başından beri sağladığı sarsılmaz destek için teşekkür etti. Görüşme sırasında Başkan Zelenski Zafer Planının ayrıntılarını paylaştı” denildi.