Putin'e yönelik savaş eleştirileri artıyor! Kremlin çalışanları rahatsız...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş hız kesmeden devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'e gelen eleştiriler yakın çevresine kadar ulaştı.



Putin'e darbe yapılacağı iddiaları ayyuka çıkarken istihbarat servisi, ordu ve Kremlin içinden pek çok kişinin savaştan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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RUSYA'YI YILLARCA GERİYE GÖTÜRECEK FELAKET BİR HATA

Bloomberg'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Kremlin çalışanlarının Ukrayna işgalini ülkelerini yıllarca geriye götürecek 'felaket bir hata' olarak gördüğünü söyledi.

Cephede verilen ağır kayıplar ve Batı'nın uyguladığı sert yaptırımların Rusya'yı yıllarca izolasyona mahkum edeceğini düşünen Kremlin çalışanları Moskova'nın diğer ülkelerle uzun süre arasının düzelmeyeceğine inanıyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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NÜKLEER SİLAH KORKUSU

Putin'in çok yakın çevresindeki insanlar bile Rusya'nın sakat bir ekonomi ve sınırlı küresel etki ile baş başa kalacağı konusunda endişelenirken bir kesim Ukrayna işgali başarısız olursa Rus liderin nükleer silah kullanmaya yönelebileceğinden korkuyor.

Bloomberg bugün yayınladığı haberde Kremlin'de doğrudan bilgi sahibi olan 10 kaynak ile iletişime geçtiğini ve Putin'den şikayetçi olan kişilerin sayısının her gün arttığını ve üst düzey pozisyonlara yayıldığını belirtti.

PUTİN KESİNLİKLE ELEŞTİRİ KABUL ETMİYOR

Kaynakların açıklamasına göre Putin Batı yaptırımlarının vereceği zararı kabul ederken, kendisinin çatışmaya Batılı güçler tarafından itildiğini iddia ediyor.

Kendisini tarihi bir görevde gören ve Rus halkının tam desteğine sahip olduğuna inanan Rus lider savaş planının siyasi ve ekonomik zararları konusunda yapılan eleştirileri kesinlikle kabul etmiyor.

SAVAŞ 7. HAFTASINA GİRDİ, RUSYA ŞAŞKIN

Askeri analistler savaşın başladığı ilk günlerde Rusya'nın bir kaç hafta içinde Kiev'i almayı planladığını belirtiyor. Rus gizli servisini yirmi yıldır izleyen Andrei Soldatov savaş 7. haftasına girmişken bocalayan işgalle ilgili Rusya'da hayal kırıklığının arttığını söyledi.

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Bloomberg'in haberinde Kremlin'in Batı yaptırımlarının genişliği ve ölçeği karşısında şaşırdığını ancak yine de Putin karşısında ciddi bir meydan okuma beklemediği belirtildi.