Putin'e ve gizli servise yakınlığıyla biliniyordu: Gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği iddia edildi

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Rus istihbarat servisi (FSB) eski direktörü Konstantin Romodanovski, 67 yaşında merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Rus gizli servislerine yakınlığıyla bilinen Romodanovski'nin, düşmesi sonucunda boynunu kırdığı belirtildi.

İngiltere merkezli The Sun gazetesinde yer alan habere göre, İstihbarat subayı olarak çalışan ve Putin'in "gözü ve kulağı" olarak bilinen Romodanovski'nin ölümü, çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Telegram kanalı VChK-OGPU, FSB'nin güvenlik müdürlüğünün ilk başkanı olan ve “Boot” lakabı ile bilinen Romodanovnski'nin ölümü hakkında "Çok garip koşullar altında öldü" dedi.

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Kanal, eski istihbarat görevlisinin elinde "birçok güncel siyasetçi, iş adamı ve gizli servis çalışanı hakkında suçlayıcı belgeler" olduğunu iddia etti.

Kanal, VChK-OGPU, Romodanovsky'nin emekli olmasına rağmen aktif olduğunu ve FSB gizli servisi tarafından kontrol edilen şirketlerin yönetim kurullarında görev yaptığını söyledi.

Putin yanlısı önde gelen Rus milletvekili Aleksander Khinstein, emekli istihbarat subayının ölümüne ilişkin "Buna inanamıyorum. Onunla daha geçen hafta konuşmuştum. Enerjikti ve planlarla doluydu” ifadelerinde bulundu.

Romodanovski'nin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

AKILLARA DİĞER ÖLÜMLERİ GETİRDİ

Romodanovksi'nin ölümü, Putin'e yakınlığıyla bilinen isimlerin ölümlerini akıllara getirdi.

Rusya'daki yolsuzluk skandalının kilit ismi olarak görülen 61 yaşındaki Magomed Handayev, gizemli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Devlet Uzmanlığı Müdürlüğü'nün başındaki Handayev'in de ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmamıştı.

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Futbol holiganı iken Putin'in casus şefi olan Maksim Yeremin'in, en sevdiği restoranda yemek yediği sırada boğazına takılan et parçası nedeniyle boğularak öldüğü bildirilmişti.

Yeremin'in ölüm haberi, Putin'in müttefiki Vladimir Egorov'un üçüncü kattan düşerek öldüğü haberinin ardından gelmişti.

Petrol zengili Egorov'un ölümüne ilişkin bir kaynak, "Vücudunda kriminal bir ölüme dair görünür bir iz olmadığını” iddia etmişti.