Putin’e ültimatom: Ya barış ya da ekonomik savaş

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“Rusya’yı incitmek istemiyorum. Rus halkını seviyorum” diyerek başlayan Trump, Putin ile her zaman “çok iyi bir ilişkisi” olduğunu söyledi. “Tüm bunlara rağmen, ekonomisi çöken bir ülke olan Rusya’ya ve Başkan Putin’e büyük bir İYİLİK yapacağım” diyen 47’inci ABD Başkanı, “bu saçma savaşı DURDURUN“ dedi.

ANLAŞMA YOKSA YAPTIRIM VAR

Trump, Putin’in anlaşmaya yanaşmaması durumunda Rusya’nın ABD ve diğer ülkelere sattığı her şeye yüksek seviyelerde gümrük vergileri ve yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. ABD’nin 46’ıncı Başkanı Joe Biden da Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra bir dizi Batılı müttefikle birlikte Rusya’ya yönelik birçok yaptırım kararı almıştı. Trump’ın ilave olarak ne tür yaptırımlardan bahsettiği henüz belirsizliğini koruyor.

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İSTER KOLAY İSTER ZOR YOLDAN

Rusya’nın ekonomisinin çöktüğünü iddia eden ve Putin’e sert bir ültimatom gönderen Trump, bir de Rus Devlet Başkanını tehdit etti: “Bunu ya kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz – ve kolay yol her zaman daha iyidir. Artık bir ANLAŞMA YAPMA zamanı.” Trump, başkanlık yemini ettiği pazartesi günü Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda da Ukrayna’daki savaşın bitirilmesi hakkında yorumda bulunmuştu ve “Zelenski anlaşma yapmak istiyor. Putin’i ise bilmiyorum” diyerek Moskova’nın barışa yanaşmadığını ima etmişti.