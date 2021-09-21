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Putin’e sandıktan komünist sürpriz

#Vladimir Putin#Rusya#Seçim
Putin’e sandıktan komünist sürpriz
Nerdun HACIOĞLU

Rusya’da üç gün süren ve hafta sonu sona eren parlamento seçimlerinin kazananı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de desteklediği iktidar partisi ‘Birleşik Rusya’ oldu.

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Ancak Birleşik Rusya’nın, devletin tüm imkânlarını kullanmasına rağmen yüzde 49.5 oy alması ‘halkın gözünden düştüğü’ şeklinde yorumlandı. Rusya Komünist Partisi yüzde 20 ile sandıktan ikinci parti olarak çıkarken, Liberal Demokrat Parti yüzde 7.5, Adil Rusya Partisi yüzde 7.3 ve Yeni İnsanlar Partisi de yüzde 5.4 oy olarak yüzde 5’lik barajı geçen partiler oldu. 110 milyon seçmenin yüzde 45’i oy kullandı. İktidar partisi, sadece 24 milyon kadar oyla, Duma’da anayasal çoğunluğu elde etti. Aleksey Navalni gibi muhaliflerin seçime dahil edilmemesi ise komünistlerin işine yaradı. Navalni’nin başlattığı “Akıllı Seçim” kampanyasında, oyların en yakın rakiplerine verilmesi sonucunda Komünist Partisi 2016 seçimlerinde aldığı yüzde 13’lük oy oranını yüzde 20 bandına çıkarmayı başardı.

Öte yandan ABD, Rusya’daki seçimlerini tanımadıklarını açıkladı. Washington’dan yapılan açıklamada, seçimlerin “adil ve özgür olmadığı” vurgulandı.

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#Vladimir Putin#Rusya#Seçim