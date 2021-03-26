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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin’e ömür boyu başkanlık yolu açıldı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’e ömür boyu başkanlık yolu açıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmasına imkân tanıyan ve ülkeyi iki 6 yıllık dönemde 2036 yılına kadar yönetmesini sağlayacak yasa, Rus parlamentosunda oylanarak kabul edildi. Şu anda 69 yaşında olan Putin, tanınan yasal sürenin bitiminde 84 yaşında ve 36 yıl iktidarda kalmış olacak.

Yaz aylarında Rusya’da yapılan anayasa değişikliği referandumunda Putin’e ek başkanlık süresi verilmesi, halk tarafından kabul edilmişti. Önceki gün de yasa şeklinde parlamentonun alt kanadı Duma’da oylanan referandum sonuçları oybirliği ile kabul edildi. Putin’in 2000’den 2024 yılına kadarki yirmi dört yıllık iktidar süresi böylece sıfırlanmış oldu. Putin görevinden daha önce istifa etmezse 2036 yılına kadar Kremlin’de kalabilir.

 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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