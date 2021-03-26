Putin’e ömür boyu başkanlık yolu açıldı

Yaz aylarında Rusya’da yapılan anayasa değişikliği referandumunda Putin’e ek başkanlık süresi verilmesi, halk tarafından kabul edilmişti. Önceki gün de yasa şeklinde parlamentonun alt kanadı Duma’da oylanan referandum sonuçları oybirliği ile kabul edildi. Putin’in 2000’den 2024 yılına kadarki yirmi dört yıllık iktidar süresi böylece sıfırlanmış oldu. Putin görevinden daha önce istifa etmezse 2036 yılına kadar Kremlin’de kalabilir.

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