Putin’e karşı binler sokakta

Rusya’nın uzak doğusundaki Habarovsk şehri, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevinden aldığı bölge valisi yüzünden üç haftadan beri merkezi Moskova yönetimini protesto ediyor. Putin’i zor durumda bırakan karar Habarovsk bölgesi valisi Sergey Furgal’ı 16 yıl önce adının bir cinayete karıştığı iddiasıyla görevden almasıyla başladı. Görevden alınma kararnamesinin Putin tarafından imzalandığı 20 Temmuz’dan beri Habarovsk şehrindeki protestolar bitmiyor.

O HALKIN VALİSİ

Son haftalarda olduğu gibi Habarovsk şehri dün de Putin ve merkez yönetim karşıtı protestolara sahne oldu. Polise göre 3 bin 500, bağımsız gözlemcilere göre 40 bin civarında gösterici sokaklara dökülerek Putin aleyhinde “20 yılda güvenimizi tükettin”, “Furgal halkın valisi”, “Furgal’a özgürlük” sloganları attı.

HALK SAKİNLEŞMİYOR

Protestoların devam etmesi üzerine Başkan Vladimir Putin geçtiğimiz hafta görevden aldığı vali Sergey Furgal yerine aynı Rusya Liberal Demokrat Parti’den Mihail Degtyarev’i atadı. Ancak aynı partili yeni vali ataması da halkı sakinleştirmedi. Moskova Habarovsk’ta devam eden protestolara “Furgal’ın adamlarının tertipleri” gözüyle bakmayı sürdürüyor. 2018’deki valilik seçimlerini Sergey Furgal’ın kazanması Kremlin’in Birleşik Rusya Partisi’ni hüsrana uğratmıştı. Daha önce valiliğin satın aldığı lüks yatı satan, halka yeni destekler açıklayan Furgal, kısa sürede sevilen bir siyasi figür olmuştu. Moskova’daki muhalif gösterilere anında müdahale eden polis, Habarovsk’taki izinsiz gösterilere müdahale etmemeyi tercih ediyor. Yetkililer, kereste ve metal ticareti yaptığı 2004-2005 dönemlerinde girişimci Furgal’ın bazı işadamlarına yönelik cinayetlere karışmış olmasından şüphe ediyor.