Putin’e Elon Musk darbesi! Ruslara Starlink kesildi, Ukrayna toprakları geri aldı

Rus ordusu üç ayda ciddi can kayıpları vererek işgal ettiği Ukrayna topraklarını bir haftada geri vermek zorunda kaldı. Tekrar Ukrayna kontrolüne geçen doğudaki bölge 200 kilometrekare olarak gösteriliyor.

STARLINK’LER SUSTURULDU

Cephede önemli denge değişimi dron muharebeleri şeklinde devam eden çatışmalara ABD’li milyarder Elon Musk’ın müdahalesi neden oldu. Rus ordusu dünyanın dört bir yanından temin ettiği Starlink uydu internet terminallerini savaşta kaçak kullanarak kendi dronlarını Ukrayna mevzilerine yönlendiriyordu. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın kaçak kullanımı ihbar etmesi üzerine Musk’ın Starlink şirketi Rusların elindeki 3 bini aşkın Starlink terminalini çalışmaz hale getirdi.

Kör ve sağır kalan Rus ordusunun durumundan istifade eden Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesi ağırlıklı olmak üzere Donetsk ve Harkiv bölgelerinde karşı saldırıya geçti. Geri alınan 20 yerleşim biriminin toplam yüzölçümü 200 kilometre kareye yaklaştı. Ruslar Kasım ayından bu yana her gün saldırı düzenleyerek 244 kilometre kare alanı işgal edebilmişti.