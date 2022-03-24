Putin'e darbe en yakınındaki kurumdan gelebilir! İhtimal her geçen gün artıyor...

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Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna işgalini başlattığında Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş hükümetinin hızla devrilmesi olası görünüyordu ancak bugün itibari ile birinci aynı geride bırak çatışmalar Rusya için zorlu bir çıkmaza dönüştü.

DARBE RİSKİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Rus istihbaratından bir muhbir Rusya Devlet Başkanı Putin'in darbe ile görevden alınma riskinin her geçen hafta arttığını iddia etti.

İsmi açıklanmayan kaynak, Rusya'nın Ukrayna işgalinin beceriksizce yürütüldüğü ve bu konudaki kaos ve hoşnutsuzluğun giderek arttığına dikkat çekti. Rusya Federal Güvenlik Servisi içerisinde Putin'in konumun un sorgulandığını belirten muhbir yönetimin giderek daha istikrarsız hale geldiğini söyledi.

FSB ÇALIŞANLARI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Putin'in Ukrayna işgalinin başarıya ulaşamamasının sorumlusu olarak Federal Güvenlik Servisi'ni hedefe koyduğu günlerdir farklı haberlere konu oldu. Ancak işgaldeki kötü durumdan tek şikayetçi olan Rus lider değil. Federal Güvenlik Servisi çalışanları, savaştaki uzayan süreç ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı baskıcı yaptırımlar karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

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AYRICALIKLI GRUP ŞİKAYETÇİ: SOVYETLER BİRLİĞİ'NE GERİ DÖNMEK İSTEMİYORLAR

Rusya'da FSB memurlarına ortalama bir Rus'tan çok daha fazla maaş ödeniyor ve devlet tarafından her birine birer daire veriliyor. Memurlar şimdiye kadar ülkedeki bir çok kişiden daha iyi hayatlar sürerken Batı yaptırımları ile kıskaca giren ülkede artık hiçbir şey istedikleri gibi gitmiyor.

The Times'a konuşan Rus aktivist Vladimir Osechkin, FSB memurlarının tatil evlerine gitmelerinin engellendiği ve çocuklarını Paris'teki Disneyland'e götüremedikleri için şikayet ettiklerini aktardı.

Rus aktivist Osechkin Rusya hükümetinin Ukrayna'ya gönderilen bir dizi tümenle teması kaybettiğini yani kesin bir ölü sayısı olmadığı iddia etti.

Osechkin ülkedeki son duruma ilişkin, "Putin, 20 yıl boyunca Rusya'da istikrarı sağladı. FSB memurları, polis memurları, eyalet savcıları gibi sistemin içindeki bu insanlar şimdiye kadar iyi hayatlar sürdürdüler ama şimdi Batı yaptırımlarıyla tüm bunlar gitti. Ruble'nin değeri düştü, Rusya ekonomisi adeta felç olmuş durumda. Daha iyi bir yaşama alışan bu kişiler Sovyetler Birliği'ne geri dönmek istemiyor" dedi.

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GEREKİRSE TÜM SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYE İSTEKLİLİLER

Ülkede Putine karşı olan öfkenin günbegün arttığını belirten Osechkin hayal kırıklığına uğramış ajanların gerekirse tüm sistemi değiştirmeye istekli olduğunu söyledi. Osechkin,"Bu savaşın sürdüğü her hafta ve her ay güvenlik güçlerindekilerin isyan edip darbe yapma ihtimali de artıyor” dedi.

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